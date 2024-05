Prix Marc-Vivien Foé : Aubameyang, le retour gagnant

Pierre-Emerick Aubameyang a remporté lundi le prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1, remis par RFI et France 24. Revenu cette saison dans l'élite française, l'attaquant gabonais de l'Olympique de Marseille est ainsi distingué pour la deuxième fois de sa carrière. La récompense d'un exercice 2023-2024 qui le vit passer de quelconque à décisif.

Par TV5MONDE

Image FEP / Icon Sport

