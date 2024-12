PSG: Luis Enrique crispe de plus en plus

L'entraîneur du PSG Luis Enrique se trouve au coeur de crispations dans le vestiaire avant le déplacement vendredi (21h00) à Auxerre en Ligue 1, tout en gardant la confiance de la direction du club.

Le technicien espagnol (54 ans) a pris de plus en plus de poids au fil des mois dans la capitale mais les récents mauvais résultats en Ligue des champions (trois défaites, un nul, une victoire) et en Ligue 1 (match nul contre Nantes au Parc des Princes) ont provoqué des tensions avec plusieurs cadres.

Le cas Ousmane Dembélé est le plus emblématique. Sanctionné début octobre par Luis Enrique à cause d'un retard à l'entraînement et d'un "manque d'engagement", l'attaquant français a été également critiqué après son exclusion face au Bayern Munich (1-0), ce qui a détérioré encore plus la relation entre les deux hommes, selon une source proche du club.

Contactés par l'AFP sur le sujet, ni l'entourage du champion du monde 2018 ni le club n'avaient répondu dans l'immédiat.

"Je ne vais pas perdre mon énergie avec ce qui se dit dans la presse. Vous m'entendrez difficilement dire du mal d'un joueur publiquement", a répondu le coach jeudi en conférence de presse, interrogé à plusieurs reprises sur le sujet des tensions dans le vestiaire.

Luis Enrique donne des consignes à Ousmane Dembélé lors de la réception de Lens au Parc des Princes, le 2 novembre 2024 AFP/Archives

Luis Enrique reste ferme avec son vestiaire, inflexible sur ses principes de jeu basés sur la possession sans aucune transition, ce qui peut contribuer à tendre plusieurs joueurs de l'effectif (mais loin de la totalité), explique la source.

"Le vestiaire est magnifique. Il est exceptionnelle, il y a de la qualité humaine et professionnelle. Je ne vais pas répondre aux rumeurs et aux mensonges. L'équipe est magnifique et je n'ai rien à rajouter", a-t-il balayé, assurant que ce sont des "rumeurs et des mensonges", qui sont "faux".

Au sein même de son staff, l'ancien sélectionneur de l'Espagne est parfois épuisant voire compliqué à suivre pour ses collègues, ce qui a poussé un de ses adjoints, Aitor Unzué, à partir il y a plusieurs semaines.

"La version de moi-même me plaît"

"Je n'ai vraiment pas l'intention de valoriser mon travail, ni de le définir ou de le justifier", a-t-il expliqué, "cela fait 30 ans que je suis comme je suis, j'essaie d'être honnête dans mon travail. La version de moi-même me plaît".

Dans ce contexte tendu, l'ex-entraîneur du FC Barcelone doit donner des garanties de résultats, insiste la source selon qui son avenir pourrait même être remis en cause si Paris ne gagnait pas deux matches sur ses trois derniers en Ligue des champions et se voyait éjecté des barrages d'accession en 8e de finale.

La direction fait pourtant bloc pour le moment autour de son coach, dont la prolongation jusqu'en 2027 n'a toujours pas été officialisée. "Il n'y a aucune tension" entre le coach et la direction du PSG, a affirmé à l'AFP une source proche du président du PSG Nasser al-Khelaïfi, ce qu'a confirmé une autre source proche du club assurant qu'il n'y "aucun feu" à Paris, une autre admettant toutefois "des turbulences".

Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi avec Luis Enrique, tout juste nommé entraîneur du club, le 5 juillet 2023 au Campus PSG à Poissy AFP/Archives

Mercredi, Nasser al-Khelaïfi l'a répété au journal l'Equipe: "Nous avons une stratégie à court, moyen et long terme et je crois pleinement en l'entraîneur, aux joueurs, à toute notre équipe. Notre projet a des fondations solides et nous allons continuer à le construire", a-t-il déclaré.

De son côté, l'avenir du conseiller football Luis Campos, en fin de contrat à l'issue de la saison et qui n'a toujours pas prolongé, est aussi suspendu au futur européen du PSG, explique une des sources, contredisant les propos officiels du président Nasser al-Khelaïfi.

Jusque-là proches et fonctionnant en binôme notamment sur le mercato, les deux hommes pourraient s'éloigner et leur lien, jusque-là fluides, se distendre si Paris venait à être éliminé prématurément en Ligue des champions. Le prochain rendez-vous en C1, mardi à Salzbourg, sera donc crucial à plus d'un titre.