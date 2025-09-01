Qualifications Mondial-2026 - France: nouvelles rassurantes pour Dembélé et Konaté

Le sélectionneur de l'Equipe de France de football Didier Deschamps pendant une conférence de presse avant les matches de qualification pour le Mondial 2026 face à l'Ukraine et l'Islande le 1er septembre 2025 à Marcoussis au sud de Paris

Ni Ousmane Dembélé ni Ibrahima Konaté n'ont allongé la liste des forfaits de l'équipe de France qui s'est retrouvée lundi à Clairefontaine pour lancer le sprint des qualifications au Mondial-2026.

Didier Deschamps est rassuré. "J'espère ne pas être amené à faire d'autres changements", a lancé le sélectionneur avant leur consultation auprès du médecin des Bleus, au centre d'entraînement où il prépare les matches contre l'Ukraine à Wroclaw (Pologne) vendredi, et contre l'Islande le 9 septembre au Parc des Princes.

Finalement Dembouz ressent "une gêne à l'ischio gauche et suit un programme adapté", a expliqué le médecin de l'équipe de France Franck Le Gall.

Ibou ne souffre que de crampes et est bon pour le service, a précisé Deschamps.

Le technicien avait déjà dû rappeler Benjamin Pavard et intégrer Hugo Ekitike - pour sa première en sélection - afin de pallier les forfaits de William Saliba et Rayan Cherki, blessés.

Adrien Rabiot, lui, doit bien débarquer dans les Yvelines, au sud-ouest de Paris, mais avec un peu de retard. Le joueur fâché avec l'Olympique de Marseille passait dans l'après-midi une visite médicale à l'AC Milan, a révélé Deschamps, et devait rejoindre le groupe lundi soir.

"Pas d'excès de confiance"

"Adrien va trouver une porte de sortie, a complété le technicien, c'est l'essentiel", après avoir été écarté de l'OM pour une bagarre avec un coéquipier.

Comme Rabiot, Pavard a manqué le décrassage des Bleus lundi après-midi, il négociait son transfert à l'Olympique de Marseille.

Malgré ces incertitudes, l'équipe de France, qui a joué les deux dernières finales de Coupe du monde, reste largement favorite du groupe D de la zone Europe.

L'attaquant français Ousmane Dembélé arrive au centre d'entraînement des Bleus à Marcoussis au sud de Paris le 1er septembre 2025 AFP

"Il n'y a pas d'excès de confiance, assure Deschamps. Ça n'a jamais été une formalité de se qualifier, il faut en avoir conscience. Je l'ai déjà dit aux joueurs en juin, et je leur rappellerai. La qualification, il va falloir aller la chercher sur ces six matches en deux mois."

La course au Mondial organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin-19 juillet) est lancée, avec trois doubles confrontations en 70 jours d'ici au 16 novembre contre l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan.

Les Bleus ne doivent pas rater leur départ, comme ils l'avaient fait en septembre 2024 en perdant leur premier match de Ligue des nations contre l'Italie (3-1) au Parc des Princes.

Seule la première place est directement qualificative, la deuxième donne accès aux barrages. En cas de catastrophe les Bleus disposent même d'un joker par le biais de leur participation au Final Four de la Ligue des nations.

"Ukraine, adversaire le plus costaud"

Deschamps "espère fermement" ne pas avoir à se "poser la question, mais ça laisse une bouée de sauvetage supplémentaire. C'est notre devoir de faire en sorte d'obtenir cette première place dans le groupe et d'être qualifiés directement."

"Il faudra, en tenant compte des absents, des blessures, qu'on soit à notre meilleur niveau parce qu'il n'y a pas de marge et il n'y a que six matches. Avec tout le respect que j'ai pour l'Islande et l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, c'est l'adversaire le plus solide, le plus costaud et on le joue d'entrée."

Le défenseur des Bleus Ibrahima Konaté arrive à Marcoussis pour le rassemblement de l'Equipe de France en amont des matches de qualifications au Mondial 2026 contre l'Ukraine et l'Islande, le 1er septembre 2025 au sud de Paris AFP

Pour se qualifier, le technicien mise sur un jeu plus offensif que d'habitude lors de ses 13 années à la tête des Bleus, comme il a pu le faire aussi pour l'Euro-2021.

Il compte insister sur le système en 4-2-3-1 développé la saison dernière, qu'il appelle "une idée claire". Le coach s'appuie aussi sur le riche vivier des "joueurs offensifs de qualité" français.

Dans le rôle de meneur, Michael Olise s'est imposé au cours de la saison écoulée, celle de la "réoxygénation" du groupe, après des débuts difficiles.

"Il est capable d'avoir une influence importante sur le jeu de l'équipe et surtout d'être décisif", souligne DD au sujet du joueur du Bayern.

Prolixe sur ses joueurs, Deschamps a balayé le thème de sa dernière saison à la tête des Bleus, lui qui quittera son poste après le Mondial.

"Cela n'a aucune importance pour moi, je suis fixé sur notre objectif: six matches en l'espace de deux mois pour se qualifier. L'essentiel c'est que je me sente toujours dans un bien-être et avec la même envie, la même énergie, la même détermination", a-t-il conclu.