Queen's: fin de parcours pour Rinderknech, Alcaraz en demies

Éliminé en qualifications puis repêché, le Français Arthur Rinderknech a subi vendredi la loi du numéro deux mondial Carlos Alcaraz, qualifié pour les demi-finales du Queen's, à dix jours de Wimbledon où l'Espagnol défendra son titre.

Le lucky loser tricolore, 80e au classement ATP, n'a pas démérité mais il s'est incliné en deux manches (7-5, 6-4), en une heure et vingt minutes, après avoir cédé seulement le minimum, c'est-à-dire deux jeux de service.

Après un jeu blanc et deux points gagnés, le Varois d'origine s'est même retrouvé à deux points du gain de la première manche (5-4, 0-30).

Mais Alcaraz s'est rebellé, a conservé son engagement puis breaké dans la foulée, avant de conclure sur un dernier coup droit gagnant, qu'il a accompagné d'un "Vamos" sonore, comme soulagé.

"Extrême haut niveau"

Ce type de joueur, "il retourne tout, il ne va pas donner un point, c'est l'extrême haut niveau", en tout cas sur le match "je n'ai pas grand-chose que je peux regretter", a réagi Rinderknech auprès de quelques journalistes, dont l'AFP.

Globalement, sur la semaine "cela me fait cinq matches sur gazon, je ne peux pas demander mieux comme préparation pour Wimbledon. Les sensations sont plutôt bonnes, physiquement je me sens bien", a-t-il prolongé.

Quant à Alcaraz, le crack de 22 ans a obtenu sa 40e victoire cette saison, la seizième d'affilée et la troisième consécutive sur l'herbe du Queen's, de bon augure avant Wimbledon (30 juin-13 juillet).

"Il y a beaucoup de choses que je peux améliorer sur le gazon, mais pour l'instant, je suis vraiment content de tout. La confiance est assez élevée et j'espère que ça va continuer", a-t-il réagi en conférence de presse.

Il affrontera samedi son compatriote Roberto Bautista, le vétéran de 37 ans, qui a éliminé le jeune Danois Holger Rune 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 6-2.

Draper à la maison

Jack Draper au Queen's le 20 juin 2025 AFP

L'autre demi-finale opposera le Britannique Jack Draper, actuel 6e mondial, au Tchèque Jiri Lehecka, 30e au classement ATP et qui n'a pas perdu un seul set de la semaine.

À 23 ans, Draper accède pour la première fois de sa carrière au dernier carré du Queen's, après avoir remporté un duel accroché contre l'Américain Brandon Nakashima (6-4, 5-7, 6-4) vendredi.

Au passage, cela lui assure d'arriver à Wimbledon dans la peau d'un N.4 et d'éviter, en cas de bon parcours, l'épouvantail Alcaraz et le numéro un mondial Jannik Sinner sur la route des demi-finales.

"L'année dernière, j'étais classé 40e et maintenant je suis 4e. C'est une sensation incroyable que d'arriver à cette position", a-t-il déclaré depuis le court Andy-Murray, son idole de jeunesse. "C'est une récompense du travail que moi et mon équipe avons accomplie et j'en suis fier".

Samedi, il fera face à un joueur de son âge, Lehecka. Il s'agit de la troisième demi-finale de l'année 2025 pour le Tchèque, vainqueur vendredi de l'Écossais Jacob Fearnley en deux manches (7-5, 6-2).