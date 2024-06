Queen's: Tommy Paul et Lorenzo Musetti s'affronteront en finale

Tommy Paul et Lorenzo Musetti s'affronteront dimanche en finale du tournoi ATP de Queen's après les victoires de l'Américain face à son compatriote Sebastian Korda 6-4, 7-6 (7/2) et celle de l'Italien contre l'Australien Jordan Thompson 6-3, 3-6, 6-3 samedi.

Paul, 13e joueur mondial et 5e tête de série du tournoi, pourrait prendre à Taylor Fritz la place de premier joueur américain au classement ATP s'il parvient à prendre le dessus dimanche sur Musetti, classé 30e mondial.

L'Italien a résisté à un retour en forme en fin de match de Thompson, 43e mondial, pour atteindre sa troisième finale d'un tournoi ATP (deux victoires, toutes en 2022) et la première sur gazon. "Cela serait super bien de gagner ici au Queen's où il y a tellement de poids de l'histoire", a-t-il espéré. "Il y a beaucoup d'Italiens ici à Londres et j'ai l'impression de jouer à la maison".

Lorenzo Musetti le 22 juin 2024 au Queen's à Londres AFP

Tommy Paul jouera pour sa part sa sixième finale et la troisième de la saison. Il compte deux victoires en tournoi ATP, à Stockholm en 2021 et à Dallas cette année, toutes deux sur surface dure. "Je suis très content et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je joue sur gazon j'apprends encore un peu plus", a souligné l'Américain. "Je pense avoir fait du bon boulot aujourd'hui", a-t-il estimé après avoir laissé filer un avantage de 5-2 au 2e set pour l'emporter au tie-break 7/2.