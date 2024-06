Qui est Bubi ,l'oracle capable de prédire les résultats des matchs de foot ?

La prédiction

Bubi, une femelle éléphant d'Afrique qui vit dans une réserve , dans le centre de l'Allemagne, a prédit une victoire de l'Allemagne lors du match de l'Euro 2024 de vendredi contre le Danemark. L'éléphant "oracle", qui a jusqu'à présent prédit correctement le résultat de tous les matchs de l'Allemagne, a été chargé une fois de plus de prévoir le résultat du match de vendredi, donnant au pays hôte une victoire de 2 à 1.

Bubi marque

Bubi devait frapper un ballon en direction des drapeaux de l'Allemagne et du Danemark qui se trouvaient de part et d'autre d'un but improvisé. Elle a d'abord placé un ballon dans le but danois, ce qui a donné un score de 1-0 au Danemark. Mais le vent a tourné et Bubi a marqué deux buts pour l'Allemagne, qui a remporté le match.

"Un si grand joueur de football"

Jusqu'à présent, Bubi a prédit correctement tous les matchs de l'Allemagne, y compris le nombre exact de buts lors des matchs contre la Hongrie et la Suisse. Et Hardy Weisheit, le gardien d'éléphants s'exprime :

"En tant que spécialiste des éléphants, je trouve fantastique que Bubi ait de tels sentiments, qu'il soit un si grand joueur de football et un si grand oracle, c'est unique.