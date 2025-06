Qui est Michele Kang, nouvelle patronne de l'OL et première femme présidente d'un club de football masculin en France ?

Michele Kang n'est pas une inconnue dans le monde du football. A 66 ans, elle est déjà présidente et propriétaire d'OL Lyonnes (ex OL féminin). C'est aujourd'hui vers le football masculin qu'elle étend son champ d'activité. En plus de la tête de l'OL, elle est également désignée PDG d'Eagle Football Group (ex OL Group) qui chapeaute toutes les activités du club dont elle est membre du conseil d'administration depuis septembre 2023.

Nous entrons dans une période critique pour l'OL (...) Je me réjouis de travailler en étroite relation avec Michael (Gerling), l'équipe de direction de l'OL et le conseil d'administration afin de soutenir le club tout au long de la procédure devant la DNCG et au delà. Michele Kang, patronne de l'OL

Elle "jouera un rôle actif dans le soutien à la direction exécutive de l'Olympique lyonnais notamment en dirigeant la procédure de recours du club auprès de la Direction nationale du contrôle de gestion", souligne dans son communiqué, l'OL qui espère, grâce à ce changement de direction, infléchir la position du gendarme financier du football français.

Tweet URL

D'autant que l'Allemand Michael Gerling, directeur sportif d'Eagle Football Holding, la maison mère d'Eagle Football Group (OL), a été nommé au poste de directeur général du club en remplacement de Laurent Prud'homme, limogé de son poste fin avril et non remplacé depuis. "Nous entrons dans une période critique pour l'OL (...) Je me réjouis de travailler en étroite relation avec Michael (Gerling), l'équipe de direction de l'OL et le conseil d'administration afin de soutenir le club tout au long de la procédure devant la DNCG et au delà", déclare Michèle Kang dans le communiqué.

"Michele (Kang) est le choix idéal pour diriger l'OL dans la phase suivante et j'ai pleinement confiance en elle et en l'OL, qui sortiront plus forts sous sa direction", déclare de son côté John Textor, qui a démissionné de ses fonctions au sein de l'OL et de son conseil d'administration. Le communiqué du club, relégué en Ligue 2 par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) le 24 juin dernier, précise qu'il reste propriétaire du club.

Pour le sport féminin

Michele Kang est née à Séoul. Elle part aux Etats-Unis faire ses études supérieures, où elle devient diplômée de l'Université de Chicago puis de Yale. Elle débute sa carrière de femme d'affaires dans le monde de la tech. En 2008, elle fonde la société de technologie médicale Cognosante, et Cognosante Ventures, une société de capital-risque.

Tweet URL

Sa carrière dans le football débute en 2022, quand elle achète le club de soccer américain, le Washington Spirit. Deux ans plus tard, elle ajoute à son capital l'OL Féminin, l'un des clubs les plus titrés au monde, puis les London City Lionesses. "Trois clubs, trois pays, une ambition : structurer un réseau mondial d'élite dédié au football féminin, regroupé sous la bannière du groupe Kynisca", lit-on sur l'internaute.com, "Elle milite également pour une gouvernance plus équitable, une visibilité accrue pour les athlètes féminines et un modèle économique durable".

L'an dernier, toujours dans l'ambition de promouvoir le sport féminin, elle fait un don de 4 millions de dollars à l'équipe de rugby à 7 féminine des États-Unis dans le cadre du programme de rugby féminin américain.

Selon le classement Forbes, sa fortune est estimée à 1,2 milliard de dollars.

Lire aussi dans Terriennes :

Le flag, le football américain qui fait fureur chez les filles

Coupe du monde féminine : en Argentine, le football a aussi ses reines

Mondial féminin : "le football féminin est aussi important que celui des hommes"