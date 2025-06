Qui sont les 4 clubs africains présents à la Coupe du monde des clubs ?

Images de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde des clubs avant le match entre le club égyptien Al Ahly du Caire et l'Inter Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Égypte : Al-Ahly Le Caire.

Al Ahly est un véritable monument du football africain. Le club du Caire a remporté 45 titres de Premier League égyptienne et 12 Ligues des champions de la CAF. Il est le club le plus titré du continent. Il a été désigné club africain du XXème siècle en 2000 par la Confédération africaine de football.

Ces dernières années il a remporté la Ligue des champions de la CAF en 2023 e 2024. Lors du premier match de sa Coupe du monde des clubs il a mis en échec l'Inter Miami CF de Lionel Messi (0-0).

Maroc : Wydad AC Casablanca.

Le Wydad Athlectic Club de Casablanca a été fondé en 1937. Il est actuellement le club le plus titré du royaume marocain avec 22 titres de champions du royaume chérifien. Il a remporté également trois Ligue des champions de la CAF. Il a été sacré club marocain du XXème siècle par la Fédération marocaine.

Tunisie : Espérance Sportive de Tunis.

L'Espérance sportive a été fondé en 1919 dans le quartier de Bab Souika à Tunis. Il est le club le plus titré au niveau national et international , toutes compétitions confondues avec 34 championnats, seize coupes de Tunisie. Il a remporté une coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe et une Ligue des champions de la CAF. Les supporters du club ont été à la pointe de la contestation du régime de Ben Ali en 2011.

Afrique du Sud : Mamelodi Sundowns.

Le club de football sud-africain a été fondé en 1970 à Prétoria. C'est un club qui a pris son essor après la fin de l'apartheid (1992). Le championnat professionnel sud africain est crée en 1996-1997. Et le club l'a remporté à 24 reprises. En 2021, le club devient le premier club a remporté la Ligue des champions feminine et masculine en Afrique. Patrice Motsepe, président de la CAF, est propriétaire du club.