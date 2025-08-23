"Quiconque regarde avec indifférence trahit les valeurs du FC Bayern" : comment les ultras ont mis fin au contrat avec le Rwanda

Le Rwanda ne sera plus un des sponsors du FC Bayern. On ne verra plus dans le stade de l'Allianz Arena à Munich et sur les maillots d'entrainement du club le logo "Visit Rwanda". Les supporters du club demandaient la fin de ce contrat avec un pays qui soutient le M23 dans l'est de la RD Congo. La présidence du club bavarois a décidé de "faire évoluer" son partenariat avec le Rwanda. La contestation chez les supporters d'Arsenal monté également.

Images des supporters du FC Bayern lors de la Coupe du monde des clubs le 15 juin 2025. AP.

Les supporters ont gagné. C'est la fin du contrat de sponsoring entre le Rwanda et le Bayern, qui devait courir jusqu'en 2028 pour un montant estimé à un peu plus de cinq millions d'euros par an. Dans un long communiqué publié sur son site le 8 août dernier la présidence du club entend une "nouvelle coopération pour le football des jeunes" Rwandais et "l'agrandissement de l'académie du FC Bayern à Kigali".

Le contrat de sponsoring avec le Rwanda suscitait la polémique depuis plusieurs mois. Le Rwanda de Paul Kagame est en effet le principal soutien du M23. La milice, qui occupe la ville de Goma dans le Sud-Kivu, dans l'est de la RD Congo, est accusée d'exactions sur les populations civiles par l'ONU et des ONG comme Human Rights Watch. En 2024 au Rwanda, le président Paul Kagame avait été reconduit aevc plus de 99% des voix.

Tout est parti, en Bavière, d'un match de Bundesliga, le championnat allemand. Nous sommes le 23 février 2025, dans l'enceinte du Bayern. Le club bavarois affronte l'Eintracht Francfort. Et comme à chaque rencontre à domicile, des pancartes publicitaires "Visit Rwanda" sont visibles tout autour du terrain. Derrière le but, l'un des plus puissants groupes de supporters du Bayern, les ultras de la München Red Pride, déploie une banderole : "Visitez le Rwanda !" Quiconque regarde avec indifférence trahit les valeurs du FC Bayern !"



Les supporters du Bayern, le 23 février 2025, brandissent une banderole contre le sponsoring du Rwanda avec le club. DR.

La formulation de la banderole n'est pas neutre. Elle reprend avec ironie les termes du président du Bayern, Herbert Hainer, inquiet de la montée de l'extrême droite dans les urnes en Allemagne. "Quiconque regarde avec indifférence met la démocratie à la portée de ses ennemies", avait averti le président du club, quelques jours plus tôt.

Les ultras de la München Red Pride ont reçu le soutien de plusieurs ONG, dont la Human Rights Foundation, une ONG américaine de défense des droits humains basée à New York qui s'est occupée du plaidoyer auprès de la présidence du Bayern.

Les groupes de supporters bavarois avaient déja réussi, en 2024, à mettre fin au contrat de sponsoring avec le club de Qatar Airways, rapporte ainsi la télévision allemande la Deutsche Welle, pour non "respect des droits humains" de l'émirat qatari.

Un contrat "taché de sang"

Au mois de février, la ministre des Affaires étrangères de RD Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, écrivait ainsi directement aux responsables du Bayern mais aussi d'Arsenal, du PSG et de l'Atletico Madrid pour dénoncer leur contrat de sponsoring avec le Rwanda, "taché de sang".

"D'innombrables vies ont été perdues (...). Votre sponsor est directement responsable de cette misère", jugeait notamment Thérèse Kayikwamba Wagner.

Des "tentatives visant à saper les partenariats internationaux du Rwanda par la désinformation", avait-on réagi la diplomatie rwandaise.

Interrogé par la Deutsche Welle, le président du Bayern Herbert Hainer, durant ce même mois de février, en pleine offensive du M23 dans l'est de la RD Congo, annonçait "l'envoi de deux membres du club au Rwanda pour apprécier la situation". Cinq mois plus tard le Bayern annonce la fin du contrat de sponsoring "Visit Rwanda".

Mais les liens ne sont pas rompus avec Kigali. Le Bayern veut agrandir son centre de formation dans la capital rwandaise. Pour quel montant ? Quel argent ? Rien n'a été précisé.

EXCLUSIVE: Bayern Munich CEO Jan-Christian Dreesen confirmed to DW that the club is monitoring the situation in DR Congo.



Bayern have sent two employees to Rwanda after receiving criticism for their 'Visit Rwanda' sponsorship. pic.twitter.com/F9FkQFa9M3 — DW Sports (@dw_sports) February 6, 2025

Plusieurs mois après la prise de Goma avec le Rwanda, le PSG, Arsenal et l'Atletico Madrid n'ont pas mis fin à leur lien de sponsoring avec Kigali. Mais la colère monte chez les supporters. C'est notamment le cas à Arsenal. "Les Gunners for peace", les "cannoniers pour la paix" demandent la fin du contrat de sponsoring "Visit Rwanda".

"Tout sauf le Rwanda"

Dans un clip sur les réseaux sociaux, avec humour, les supporters d'Arsenal sont même prêts à promouvoir le tourisme à Tottenham, le quartier des Spurs, leur très grand rival. "Tout sauf le Rwanda même Tottenham " de Paul Kagame", peut-on entendre dans le clip.

.@Arsenal is a great club. We have standards.



Which is why Visit Rwanda needs to end. This is the same regime that's funding a brutal militia with thousands of victims in Eastern Congo. We think anything - literally anything - would be better than Visit Rwanda.



Even Tottenham pic.twitter.com/rngJhzBKq4 — Gunners For Peace (@gunnersforpeace) April 22, 2025

Pour l'instant le 'board' d'Arsenal maintient ses liens avec le Rwanda. Le président rwandais Paul Kagame est connu pour être un grand fan du club londonien.



