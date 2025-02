Real Madrid: Mbappé forfait contre la Real Sociedad en Coupe du Roi

Pas suffisamment remis d'une opération d'une dent de sagesse, l'attaquant star du Real Madrid Kylian Mbappé n'est pas dans le groupe publié mercredi pour disputer la demi-finale aller de Coupe du Roi face à la Real Sociedad.

Le buteur français, qui ne s'était pas entraîné la veille à Madrid, ne fera pas le déplacement au Pays basque, contrairement à ce qu'avait affirmé son entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Mbappé, meilleur buteur de la Maison Blanche avec 28 buts en 39 matches, va pouvoir souffler un peu avant plusieurs rencontres clés: le déplacement ce week-end à Séville face au Betis en Liga et le 8e de finale de Ligue des champions mardi prochain contre l'Atlético Madrid.

L'Uruguayen Federico Valverde, le joueur le plus utilisé par Carlo Ancelotti cette saison, et le gardien belge Thibaut Courtois, qui ne dispute pas les rencontres de Coupe, ne sont pas non plus dans le groupe madrilène.