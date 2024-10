Rester chez Red Bull ? "C'est clairement l'intention" (Verstappen à l'AFP)

"Revenir au sommet ensemble": le triple champion en titre de Formule 1 Max Verstappen a "clairement l'intention" de rester chez Red Bull, en dépit de la mauvaise passe que traverse l'équipe autrichienne, rattrapée par la concurrence, a-t-il assuré dans un entretien exclusif à l'AFP en marge du Grand Prix du Mexique prévu dimanche.

"Les autres équipes ont rattrapé leur retard, elles ont fait du très bon travail et ont compris leur voiture", a expliqué dans cet entretien réalisé jeudi le Néerlandais, actuellement leader du championnat du monde, qui a par ailleurs rappelé avoir "un contrat à long terme avec l'équipe", allant jusqu'à fin 2028.

Q: L'an dernier a été la saison de tous les records puisque jamais un pilote de F1 n'a gagné autant de courses en une saison, ni marqué autant de points. Cette année, vous éprouvez davantage de difficultés. Comment vivez-vous la situation ?

R: "J'essaye de rester calme et de me concentrer sur ce que l'on peut contrôler, en essayant d'améliorer la voiture. C'est ce sur quoi nous travaillons en ce moment pour redevenir plus compétitifs et pouvoir nous battre à nouveau pour la victoire".

Q: Comment expliquez-vous vos difficultés depuis cet été ?

R: "Les autres équipes ont rattrapé leur retard, elles ont fait du très bon travail, elles ont compris leur voiture. De notre côté, nous avons eu une bonne année l'an dernière - une très bonne même - nous avons ensuite essayé d'améliorer la voiture, ce que nous avons réussi à faire mais pas dans tous les domaines, un point que nous devons essayer de régler pour l'année prochaine".

Q: Après le GP d'Italie début septembre, vous avez décrit votre voiture comme un "monstre" à piloter. Qu'en est-il aujourd'hui ?

R: "Nous avons eu quelques courses difficiles, je pense que nous avons compris notre problème. Lors du reste des courses l'essentiel sera d'essayer de retrouver l'équilibre de la voiture et, de manière générale, de la rendre plus rapide".

Q: Les performances actuelles de Red Bull pourraient-elles aussi s'expliquer par les affaires extra-sportives qui ont entaché son début de saison, ainsi que le départ de grands noms comme l'ingénieur Adrian Newey, qui vont quitter l'équipe dans les mois à venir ?

R: "C'est difficile de répondre... Les décisions liées à la voiture de 2024 ont été prises avant tout cela. En tant qu'équipe, nous sommes toujours restés très concentrés sur l'aspect performance des choses. Nous avons eu quelques courses difficiles, mais nous voulons laisser cela derrière nous et nous concentrer sur l'avenir".

Q: Votre avenir chez Red Bull, justement, a fait l'objet de nombreuses rumeurs ces derniers mois. Où en êtes-vous aujourd'hui ?

R: "Rien n'a changé pour moi. Je suis ici, je veux être performant, je veux gagner et nous voulons revenir au sommet ensemble. Nous voulons à nouveau gagner des courses, ce qui n'est plus arrivé depuis un moment (sa dernière victoire en GP remonte à fin juin, lors du GP d'Espagne, ndlr)".

R: Vous envisagez donc de rester dans l'équipe jusqu'à la fin de votre contrat, en 2028 ?

Q: "C'est clairement l'intention. J'ai signé un contrat à long terme avec l'équipe et, dans un monde parfait, je terminerai là (sa carrière en F1, ndlr)".

Q: Pendant l'été, Toto Wolff a dit qu'il y avait eu des discussions avec votre équipe personnelle pour essayer de vous recruter. Avez-vous été en contact avec d'autres équipes ?

R: "Non, pour moi, la situation n'a jamais changé depuis que j'ai signé mon contrat (avec Red Bull, ndlr)".

Q: À aucun moment cette saison vous n'avez pensé quitter Red Bull ?

R: "Non, c'est vrai que nous avons eu des moments difficiles, mais j'étais plus concentré sur le fait d'essayer de trouver une performance et d'essayer d’améliorer tout ça".

Q: Vous avez déclaré il y a quelques semaines que vous pourriez quitter la F1 si le sport ne vous permettait pas d'être vous-même, après avoir écopé d'une sanction pour avoir dit un gros mot en conférence de presse. Est-ce toujours le cas ?

R: C'est encore trop tôt (pour décider quoi que ce soit, ndlr) par rapport aux commentaires que j'ai faits. Mais j'essaie de m'amuser et de me concentrer sur l'aspect course. C'est la raison pour laquelle je suis tombé amoureux de ce sport au départ".

Q: Vous battre davantage avec le reste de la grille cette année, n'est-ce pas plus stimulant pour le compétiteur que vous êtes ?

R: "Oui mais l'année dernière, j'aimais aussi gagner et j'aimais être devant - j'ai beaucoup apprécié la saison dernière".

Q: Le week-end dernier, lorsque vous vous êtes notamment battu contre Lando Norris (McLaren) pour la 3e place à la fin du GP des États-Unis, vous aviez reconnu que vous aviez plutôt apprécié cette bataille...

R: "Oui, mais gagner avec 30 secondes d'avance est également très agréable".

Q: Vous comptez 57 points d'avance sur Norris, votre poursuivant au championnat, êtes-vous confiant quant à vos chances de conserver votre couronne mondiale ?

R: "Nous allons faire de notre mieux, il n'y a jamais de garantie, beaucoup de choses peuvent encore mal tourner, mais nous devons juste faire du bon travail et de mon côté, je dois être dans le coup chaque week-end".

Propos recueillis à Mexico par Hélène DAUSCHY