Roland-Garros: Alcaraz arrive lancé sur la route du doublé

Vainqueur des Masters 1000 de Monte-Carlo et Rome, le N.2 mondial Carlos Alcaraz s'avance en favori à sa propre succession à Roland-Garros, à l'aube d'une édition qui sera riche en hommages.

Le tirage réalisé jeudi, à trois jours du début du deuxième Grand Chelem de la saison (25 mai - 8 juin), a été plutôt clément pour le quadruple lauréat de tournois majeurs.

Sur la terre battue parisienne, Alcaraz entamera la défense de son titre contre le vétéran japonais Kei Nishikori (62e) et devrait avoir une route dégagée au moins jusqu'aux huitièmes de finale, où il pourrait affronter un Stefanos Tsitsipas (20e) à l'aura pâlissante sur la surface ocre.

En quarts, c'est le double finaliste à Paris Casper Ruud (7e) qui pourrait se dresser sur son chemin.

"Je suis sur la bonne voie en vue de Roland-Garros", s'est satisfait mi-mai l'Espagnol de 22 ans après son sacre à Rome.

"Soulever un trophée vous donne beaucoup de confiance pour les tournois suivants", a poursuivi Alcaraz, bourreau du N.1 mondial Jannik Sinner en finale dans la capitale italienne.

Revenu sur le circuit à Rome, après trois mois de suspension en raison de contrôles positifs à une substance anabolisante, l'Italien de 23 ans s'est dit "très content" de son parcours dans la Ville éternelle.

Inscrit au tournoi ATP 500 de Hambourg (18-24 mai) pour parfaire ses gammes en vue de Roland-Garros, Sinner a finalement préféré se retirer pour se "reposer physiquement et mentalement" avant Roland-Garros.

Le triple lauréat en Grand Chelem (2 Opens d'Australie et 1 US Open) ne disputera ainsi que son troisième tournoi de la saison à Paris, après son deuxième titre de rang en janvier à Melbourne et sa finale sur la terre battue romaine.

L'Italien Jannik Sinner après avoir battu en quart de finale du Masters-1000 de Rome le Norvégien Casper Ruud, à Rome, le 15 mai 2025 AFP

Il devra composer avec un public sans doute largement acquis à ses adversaires en début de tournoi, puisqu'il affrontera au 1er tour le Français Arthur Rinderknech (72e), avant un possible 2e tour contre le chouchou du public local Richard Gasquet (166e), prêt à disputer à Roland-Garros le dernier tournoi de sa carrière à près de 39 ans.

Le quart de tableau dans lequel Sinner a été placé est particulièrement dense, puisqu'il comprend également le N.1 français Arthur Fils (14e), le Russe Andrey Rublev (17e), le spécialiste espagnol de la terre battue Alejandro Davidovich (26e), le vétéran français Gaël Monfils (42e) et le jeune talent brésilien Joao Fonseca (65e).

Nadal, Gasquet et Pierce honorés

Dans le tableau féminin, l'opération reconquête d'Iga Swiatek (5e mondiale), sevrée de trophées depuis son quatrième sacre à Roland-Garros en 2024, s'annonce tout aussi ardue.

La Polonaise, déjà battue neuf fois en 2025 après avoir survolé le circuit durant la première moitié de l'année 2024, juge elle-même "stupide" de nourrir des ambitions démesurées à Paris après la gifle (défaite 6-1, 6-1) infligée par Coco Gauff en demi-finales du WTA 1000 de Madrid et son élimination expresse au 3e tour à Rome.

Avec une tenante du titre affaiblie, les appétits de la N.1 mondiale Aryna Sabalenka, de sa dauphine Coco Gauff ou de la finaliste de l'édition 2024 Jasmine Paolini (4e) seront forcément aiguisés.

Mais avant de penser au titre, l'heure sera d'abord aux hommages à Roland-Garros.

Quatorze fois vainqueur porte d'Auteuil avant de prendre sa retraite sportive en novembre 2024, le maître des lieux Rafael Nadal sera honoré dès le premier jour du tournoi sur le court Philippe-Chatrier.

Le Français Richard Gasquet lors de son 32e de finale du Masters-1000 de Monte-Carlo contre l'Allemand Daniel Altmaier, à Roquebrune-Cap-Martin, le 9 avril 2025 AFP/Archives

La carrière de Richard Gasquet, ex-N.7 mondial et triple demi-finaliste en Grand Chelem, sera elle aussi célébrée à l'issue de son dernier match.

En fin de tournoi, le jour des demi-finales dames (5 juin), les organisateurs ont enfin prévu de fêter les 25 ans de la victoire de Mary Pierce, la dernière joueuse française à avoir remporté Roland-Garros.

25, comme le nombre record de titres du Grand Chelem que Novak Djokovic tentera à nouveau d'atteindre lors de la quinzaine parisienne, près de deux ans après son 24e sacre majeur à l'US Open 2023.