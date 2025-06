Roland-Garros: Boisson s'offre une demie de rêve, Djokovic aussi

Sensation de ce Roland-Garros, la Française Loïs Boisson (361e joueuse mondiale) a créé un nouvel exploit mercredi contre la N.6 mondiale Mirra Andreeva et s'est qualifiée pour les demi-finales.

Novak Djokovic s'est aussi qualifié mais jouera lui, à 38 ans, la 51e demi-finale de sa carrière en Grand Chelem. En domptant l'Allemand N.3 mondial Alexander Zverev 4-6, 6-3, 6-2, 6-4, le Serbe poursuit sa quête monumentale d'un 25e titre en Grand Chelem contre le N.1 mondial Jannik Sinner.

. Boisson magique

Tombeuse de Jessica Pegula (3e) en huitièmes, Boisson a accroché une nouvelle joueuse du Top 10 à son tableau de chasse pour devenir la première joueuse bénéficiaire d'une "wild card" de l'histoire à se hisser en demi-finales à Roland-Garros.

Sur un Central acquis à sa cause, la Française de 22 ans l'a emporté 7-6 (8/6), 6-3 en un peu plus de deux heures contre une adversaire de quatre ans sa cadette mais à l'expérience bien plus établie. Elle devient la première Française depuis Marion Bartoli en 2011 à se hisser en demi-finales ici.

"J'adore entendre mon nom quand je gagne un point, c'est juste un plus, pas une pression supplémentaire", a-t-elle déclaré, confiant avoir eu "des frissons" en entendant la Marseillaise chantée à l'échauffement.

Après une première manche arrachée au tie-break au terme d'1h21 d'un combat intense, Boisson a connu une baisse de régime à l'entame de la seconde, où elle s'est retrouvée 3-0. Mais elle a alors infligé un 6-0 à Andreeva, coupable de trop nombreuses fautes directes dans le deuxième set (21 contre 9).

L'Américaine Coco Gauff, N.2 mondiale, en quarts de finale de Roland-Garros contre sa compatriote Madison Keys le 4 juin 2025 à Paris AFP

"Je ne pense pas que ce soit un miracle", a estimé la Française. "Bien sûr, j'ai eu un peu de chance aussi, mais c'est surtout le résultat du travail acharné que j'ai fourni."

En 2024, Loïs Boisson s'était gravement blessée au genou gauche, la laissant sur le carreau pendant neuf mois, avant ce retour sensationnel.

"Chaque enfant qui joue au tennis rêve de gagner un Grand Chelem, a-t-elle continué. Mon rêve, c'est de le gagner, pas juste d'être en demi-finale."

Assurée de devenir lundi la première Française au classement WTA, autour de la 65e place mondiale, elle devra, pour continuer à rêver, battre Gauff, qui a reconnu que la Française faisait "un excellent tournoi".

La lauréate de l'US Open 2023 est parvenue à renverser sa compatriote Madison Keys 6-7 (6/8), 6-4, 6-1 pour rallier le dernier carré de Roland-Garros pour la troisième fois à 21 ans.

Djokovic tient le choc

En janvier à l'Open d'Australie, Djokovic avait abandonné en raison d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche contre Zverev en demi-finale. Cette fois, pour leur quatorzième duel (9-5 pour Djokovic), il a tenu bon.

Le Serbe Novak Djokovic lors de son quart de finale contre l'Allemand Alexander Zverev à Roland-Garros le 4 juin 2025. AFP

Le premier set perdu aura finalement été une mise en jambe pour Djokovic, qui a progressivement pris le jeu à son compte en mettant en échec Zverev, écœuré par le jeu juste du Serbe, à l'image de cette balle de break sauvée au quatrième set au terme d'un point interminable.

Malgré quatre balles de match sauvées, Zverev a fini par s'incliner sur une faute directe.

Pour une place en finale, où il viserait un quatrième titre parisien (après 2016, 2021 et 2023), "Djoko" va devoir croiser le fer avec le N.1 mondial, l'Italien Jannik Sinner, qui a écarté Alexander Bublik (62e) 6-1, 7-5, 6-0, sans trembler.

A la différence de Djokovic désormais, mais aussi de Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti dans l'autre demi-finale, Sinner n'a pas encore cédé le moindre set.

L'Italien de 23 ans vient d'enchaîner une 19e victoire en Grand Chelem après ses titres à l'US Open 2024 et à l'Open d'Australie 2025 (pour la deuxième fois de suite). Il rejoint pour la seconde fois la demie à Paris. L'an dernier, il avait été stoppé à ce stade par Alcaraz, futur lauréat.

"Novak a montré récemment qu'il est revenu à son niveau, a souligné Sinner. Il joue très, très bien, donc ce sera assez tactique, mais très, très difficile. C'est un joueur tellement expérimenté, 24 titres du Grand Chelem. Je pense que ça dit tout."

Face à la relève Sinner-Alcaraz-Musetti, Djokovic, rescapé d'une époque des géants pas encore totalement révolue, n'a pas dit son dernier mot.