Roland-Garros: Halys au troisième tour, Mpetshi Perricard s'incline

Pour la première fois de sa carrière, à 28 ans, le Français Quentin Halys (52e) s'est qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros mercredi, une marche sur laquelle Giovanni Mpetshi Perricard a lui buté.

. Les fleurs d'Halys

Après la victoire de Gaël Monfils en cinq sets dans la nuit, Quentin Halys (52e) a repris le flambeau tricolore en dominant en quatre manches le Serbe Miomir Kecmanovic (46e).

S'il est entré timidement dans un match brièvement interrompu à cause des intempéries, Halys a ensuite été costaud pour renverser son adversaire 4-6, 6-3, 7-6 (7/2), 7-5, lui qui sortait de cinq éliminations d'affilée au premier tour porte d'Auteuil.

Le grand Bondynois (1,91 m) a sauvé 14 balles de break grâce à un bon coup droit et surtout à son service, avec 22 aces réussis. Il sera opposé à l'Américain Emilio Nava ou au Danois Holger Rune, 10e joueur mondial, au troisième tour.

"J'ai été très bon dans les moments importants. Pour sauver les balles de break, j'ai souvent bien servi, j'ai été toujours très offensif", a apprécié Halys, dans des "conditions assez difficiles" sur le court 14, avec "beaucoup de vent, un peu de soleil, ça tourbillonnait".

Giovanni Mpetshi Perricard pendant son match contre Damir Dzumhur mercredi à Roland-Garros. AFP

Autre excellent serveur, le N.3 français Giovanni Mpetshi Perricard (37e) a lui été sans idée face au Bosnien Damir Dzumhur (69e), vainqueur 7-6 (7/4), 6-3, 4-6, 6-4 sur le Suzanne-Lenglen.

Trois jours après sa toute première victoire à Roland-Garros, le Lyonnais de 21 ans n'a pas connu le même bonheur, malgré dix aces et un sursaut d'orgueil en fin de troisième set.

Dans le quatrième set pourtant, Dzumhur s'est fait mal au genou gauche sur une chute et a dû être épaulé pour s'asseoir. Mais après une intervention médicale, il a repris le jeu normalement et c'est bien lui qui affrontera le N.2 mondial Carlos Alcaraz, tenant du titre, au prochain tour.

. Alcaraz puissant, Swiatek expéditive

L'Espagnol de 22 ans retrouvait le court Philippe-Chatrier, après un premier tour facilement remporté sur le Suzanne-Lenglen, et il a dominé le Hongrois Fabian Marozsan (56e) 6-1, 4-6, 6-1, 6-2.

"J'ai maintenu mon niveau pendant tout le match, mais dans le deuxième set, il a atteint un niveau bien meilleur que le mien", a estimé Alcaraz, qui s'était incliné contre lui sur terre battue, en 2023 à Rome.

L'Espagnol Carlos Alcaraz pendant son match contre le Hongrois Fabian Marozsan mercredi à Roland Garros. AFP

Récent vainqueur des Masters 1000 de Monte-Carlo et Rome, l'Espagnol a débarqué en forme et en confiance porte d'Auteuil, avec l'espoir de conserver son titre, ce qui n'est plus arrivé depuis Rafael Nadal (2019, 2020).

A l'inverse, la Polonaise Iga Swiatek est sevrée de trophées depuis son troisième sacre consécutif à Paris en 2024. Retombée au 5e rang mondial, son plus mauvais classement depuis février 2022, l'ex-N.1 a commencé à relever la tête.

Après un succès 6-3, 6-3 tout en maîtrise au premier tour, la native de Varsovie a enchaîné avec un autre gain en deux sets, ne laissant que des miettes sur le Central à la Britannique Emma Raducanu (41e), balayée 6-1, 6-2. Très peu mise en danger, Swiatek a sauvé quatre balles de break et a conclu sur un revers long de ligne dès sa première occasion.

La N.1 mondiale Aryna Sabalenka a entamé en début de soirée son deuxième tour sur le Lenglen contre la Suissesse Jil Teichmann (97e).

. Ruud blessé

Iga Swiatek pendant son match contre la Britannique Emma Raducanu mercredi à Roland Garros. AFP

Le spécialiste norvégien de la terre battue Casper Ruud, vainqueur à Madrid et double finaliste à Roland-Garros (2022 et 2023) a lui quitté Paris dès le deuxième tour, battu en quatre sets par le Portugais Nuno Borges (41e).

Vainqueur 6-2 de la première manche avant de perdre les trois suivantes 6-4, 6-1, 6-0, le N.8 mondial était touché à la jambe gauche, une blessure qu'il traîne depuis plusieurs semaines.

Les Italiens, eux, ont tenu leur rang. A commencer par Lorenzo Musetti (7e) qui a expédié le Colombien Daniel Galan (122e) 6-4, 6-0, 6-4.

Sa compatriote Jasmine Paolini (4e), finaliste l'an dernier et tout juste lauréate du WTA 1000 de Rome, n'a pas tremblé contre l'Australienne Ajla Tomljanovic (71e), dominée en deux manches 6-3, 6-3.