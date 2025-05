Roland-Garros: Halys retrouve le succès 9 ans après, défaite cruelle pour Royer

Neuf ans après sa dernière victoire dans le tableau final à Roland-Garros, Quentin Halys (52e) a profité de l'abandon du Tchèque Tomas Machac (22e) pour renouer avec le succès sur la terre battue parisienne, le novice Valentin Royer (120e) concédant lui une douloureuse défaite en cinq sets.

Halys au 2e tour sur abandon

Alors qu'il avait perdu le premier set au tie-break contre Quentin Halys et qu'il venait de se faire breaker pour la 2e fois dans la deuxième manche, Tomas Machac a finalement jeté l'éponge, après s'être fait manipuler le bas du dos plus tôt dans la partie.

Sur le court Simonne-Mathieu, le Français a mis un terme à une série de cinq éliminations d'affilée au 1er tour porte d'Auteuil (2017, 2019, 2020, 2022, 2023).

Il affrontera au prochain tour le vainqueur du match prévu lundi en fin de matinée entre l'Argentin Sebastian Baez (38e) et le Serbe Miomir Kecmanovic (46e).

Plus tôt dans la journée, le N.3 français Giovanni Mpetshi Perricard (37e mondial) avait lui remporté le premier succès de sa carrière à Roland-Garros.

Sur le court Suzanne-Lenglen, le géant (2m03) de 21 ans s'est imposé 4-6, 6-3, 7-6 (7/5), 6-4 face au Belge Zizou Bergs (50e).

Le Français Giovanni Mpetshi Perricard a remporté le premier succès de sa carrière à Roland-Garros en battant le Belge Zizou Bergs le 25 mai 2025 à Paris AFP

"C'est sûr que c'est important, la première on s'en rappelle. J'ai réussi à rester calme, à gérer toutes ces émotions, ce n'était pas simple. J'aimerais aller plus loin. Quand on est au 2e tour, on veut aller au 3e, après on veut aller en huitièmes", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le Lyonnais de 21 ans, titré mi-mai sur terre au Challenger de Bordeaux, affrontera au deuxième tour le Bosnien Damir Dzumhur (69e).

Royer sort au bout de l'effort

Le Français Valentin Royer joue contre le Colombien Daniel Galan au premier tour du tournoi de Roland-Garros à Paris le 25 mai 2025 AFP

Pour son premier match dans le tableau final d'un tournoi du circuit principal, Valentin Royer (120e) a fait honneur à l'invitation (wild card) reçue des organisateurs de Roland-Garros.

Mais après avoir remonté deux sets de retard, le Français a fini par s'incliner 7-6 (8/6), 6-3, 3-6, 6-7 (4/7), 7-5 contre le Colombien Daniel Galan (122e), au bout de près de 4h30 de bataille.

S'il a réussi à remonter un break de retard en début de cinquième set, Royer a craqué pour de bon à 5-5, quand son adversaire lui a une nouvelle fois pris son service avant de conclure sur son engagement.

Malgré la défaite, Valentin Royer a voulu retenir le positif: "Pouvoir accéder à un grand tableau de Grand Chelem, c'est le rêve de tout gamin", s'est-il satisfait. "A un moment donné, j'ai juste kiffé le moment, quand je remporte le quatrième set et que je vois le court vraiment en feu. C'est pour ce genre d'émotions qu'on vit".

Issu des qualifications, Kyrian Jacquet (150e) a succédé à Royer sur le court N.6, où il s'est adjugé le premier set contre le Portugais Nuno Borges (41e).

Rakotomanga Rajaonah s'arrête là

Bénéficiaire d'une invitation, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (244e) s'est inclinée 7-6 (7/3), 6-2 face à la qualifiée espagnole Leyre Romero (150e), après avoir pourtant mené 4-1 dans le premier set.

"Les conditions n'étaient pas faciles", a estimé la perdante en conférence de presse.

"Vers 4-3 (dans le 1er set, NDLR), elle sort deux gros jeux. Je me suis assez tendue d'un coup, le niveau s'est rééquilibré. J'avais un peu moins confiance au service", a regretté la Française, seule Tricolore engagée dimanche dans le tableau féminin avant l'entrée en lice lundi de Caroline Garcia, qui dispute son dernier Roland-Garros à 31 ans.