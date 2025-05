Roland-Garros: "important de ne pas être ridicule sur la fin", déclare Gasquet, "très serein"

Richard Gasquet (38 ans), poussé jeudi à la retraite par le N.1 mondial Jannik Sinner, après plus de vingt ans sur le circuit ATP, a souligné qu'il était "important" pour lui de "ne pas être ridicule sur la fin", après sa défaite 6-3, 6-0, 6-4.

QUESTION: Vous êtes officiellement retraité du circuit professionnel. Comment vous sentez-vous?

REPONSE: "Ça fait un peu bizarre quand même. Est-ce que je réalise? Pas totalement. Je suis heureux de finir ici à quasiment 39 ans. C'est une fin que j'aurais rêvée. Ce n'est pas facile de finir sur un dernier tournoi, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. J'ai eu (une blessure au) mollet, ça n'a pas été facile tous les jours. Donc finir aujourd'hui sur le Chatrier, contre le numéro 1 mondial, c'est une belle fin pour moi."

Q: A quoi ressembleront les prochains jours pour vous?

"J'ai un été où je n'ai pas d'entraînement. Demain, il n'y a pas de récupération. Il n'y a pas d'autres tournois. Il n'y a pas de (saison sur) gazon. Je n'ai plus ce truc en tête de se dire qu'il faut récupérer, qu'il faut jouer. C'est vraiment ça, le truc le plus bizarre pour moi. Mais après, je suis très serein avec la décision d'arrêter. Et j'ai la chance quand même de pouvoir le faire aujourd'hui sur ce court-là, contre le numéro 1 mondial."

Q: Était-ce important pour vous d'arrêter avant que votre corps ne soit trop marqué?

R: "Je suis content de finir ma carrière et de ne pas être massacré (physiquement, NDLR). Je suis quand même fatigué, le matin il y a beaucoup de douleurs. Mais je sais que derrière, j'aurai une vie correcte, je vais pouvoir faire d'autres choses. La carrière de haut niveau, c'est difficile. J'ai joué beaucoup d'années. Je suis content de pouvoir finir en ayant gagné quelques matchs quand même, en étant au deuxième tour ici. C'était important pour moi de ne pas être ridicule sur la fin. À Monaco (au Masters 1000 de Monte-Carlo en avril, NDLR), j'ai réussi à gagner un match, ici aussi. Ça s'est très bien déroulé pour moi, la fin de ma carrière. Maintenant, il faut savoir s'arrêter. Je suis descendu au classement, j'ai eu pas mal de blessures cette saison. C'est le moment."

Q: Savez-vous ce que vous allez faire de vos journées d'ici à la fin de Roland-Garros le 8 juin?

R: "Il y a mon entraîneur à côté, on va aller faire un foot très, très vite. Ça fait une dizaine d'années que je n'ai pas touché un ballon parce que je sais que je vais me blesser. Ce soir, je suis heureux de pouvoir me dire que je vais enfin pouvoir jouer au foot, aller faire un golf, peut-être un padel. C'est la beauté de s'arrêter, parce que j'ai tout donné au tennis ces dernières années pour ne pas avoir des blessures bêtes à côté."

Q: Rafael Nadal disait qu'il n'avait plus touché une raquette de tennis depuis sa retraite. Quand comptez-vous rejouer au tennis?

R: "Assez vite quand même. Jouer sans stress, sans entraînement, juste pour le plaisir de taper la balle, je sais que je continuerai (à le faire) parce que vraiment, j'aime le jeu, j'aime jouer, c'est un truc qui m'a toujours suivi. Je jouerai juste pour m'amuser."

Propos recueillis en conférence de presse.