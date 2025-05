Roland-Garros: Jacquemot bat Sakkari, Paquet et Gracheva sorties, en attendant Monfils

La Française Elsa Jacquemot a éliminé l'ex-N.3 mondiale Maria Sakkari mardi au 1er tour de Roland-Garros, après les défaites plus tôt dans la journée de ses compatriotes Varvara Gracheva et Chloé Paquet et en attendant l'entrée en lice dans la soirée de Gaël Monfils.

. Jacquemot venge Paquet et Gracheva

Classée 138e mondiale à 22 ans, Elsa Jacquemot a égalé sa meilleure performance à Roland-Garros (un 2e tour en 2022) en battant 6-3, 7-6 (7/4) au 1er tour la Grecque Maria Sakkari (90e), demi-finaliste porte d'Auteuil en 2021.

La Française affrontera au prochain tour l'Américaine Alycia Parks (52e) ou la Tchèque Karolina Muchova (13e), finaliste en 2023 sur la terre battue parisienne.

Jacquemot double le contingent bleu au 2e tour du tableau féminin, après la qualification lundi de Léolia Jeanjean (100e).

Elle pourrait être rejointe en fin de journée par Loïs Boisson (361e), qui ne partira cependant pas favorite contre la Belge Elise Mertens (22e).

En début de journée, la N.1 française Varvara Gracheva (72e) avait été balayée 6-3, 6-1 sur le Central par l'Américaine Sofia Kenin (30e).

"Aujourd'hui j'avais l'impression que rien n'allait", s'est-elle agacée en conférence de presse.

"Sofia a fait un bon match et je n'ai pas fait mon travail", a-t-elle estimé, réfutant toute pression supplémentaire liée au fait de jouer sur le court principal de Roland-Garros.

Après avoir mené 5-2 dans la manche décisive, Chloé Paquet s'est également inclinée au 1er tour.

Malgré les encouragements du public du court N.7, la 119e joueuse mondiale a perdu 4-6, 6-3, 7-5 contre la Tchèque Tereza Valentova (172e), issue des qualifications.

Au lendemain du dernier match de simple de sa carrière à Roland-Garros, Caroline Garcia (31 ans) a réussi à prolonger l'aventure en double.

Associée à sa compatriote Diane Parry, la Lyonnaise a éliminé au 1er tour les seizièmes têtes de série, la Japonaise Miyu Kato et l'Indonésienne Aldila Sutjiadi.

. Deux derbies et un showman

Le Français Alexandre Müller à Roland-Garros le 27 mai 2025 à Paris AFP

Dans le tableau masculin, le vétéran Gaël Monfils (42e mondial à 38 ans) est attendu à 20h15 sur le court Philippe-Chatrier, pour son 1er tour contre le Bolivien Hugo Dellien (90e).

Après un début de saison canon (titre à Auckland et huitième de finale à l'Open d'Australie), le Parisien a peu joué sur terre battue, une surface qu'il n'affectionne guère.

Beaucoup plus friand de la surface ocre, le N.4 français Alexandre Müller a longtemps accroché le Tchèque Jakub Mensik (19e) sur le volcanique court N.14.

Une semaine après avoir surpris le N.3 mondial Alexander Zverev sur la terre battue de sa ville natale de Hambourg, le Francilien de 28 ans a finalement cédé en quatre sets contre le lauréat du Masters 1000 de Miami (dur), vainqueur 7-5, 6-7 (5/7), 7-5, 6-3.

Sur le court Simonne-Mathieu, le qualifié Clément Tabur (280e) défiera en fin d'après-midi son compatriote Corentin Moutet (73e), qui vient de battre à Rome son premier membre du top 10, le Danois Holger Rune.

L'autre duel 100% français du jour oppose Pierre-Hugues Herbert (147e) et Benjamin Bonzi (60e), partenaires de double occasionnels depuis le début de l'année.

"S'il y a bien un tournoi où on n'a pas envie de jouer un Français, c'est ici", a soupiré Bonzi avant le tournoi.

"On s'est joués plein de fois (...) mais jamais sur terre, ça sera une nouveauté", a souligné Bonzi, qui mène 5-0 dans leurs duels, tous disputés sur dur.

Aux environs de 17h15, ce dernier menait 2 sets à 1 contre Herbert.

La journée a enfin été marquée par le forfait d'Hugo Gaston, qualifié lundi en cinq sets pour le 2e tour, contraint de jeter l'éponge avant son duel programmé mercredi contre Ben Shelton (13e) en raison de "douleurs abdominales", selon le communiqué publié par la Fédération française de tennis (FFT).