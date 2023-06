Roland-Garros: la Bélarusse Sabalenka en demi-finales en battant l'Ukrainienne Svitolina

La Bélarusse Aryna Sabalenka, N.2 mondiale, s'est qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros pour la première fois, en éliminant 6-4, 6-4 l'Ukrainienne Elina Svitolina, de retour en quarts de finale en Grand Chelem moins de huit mois après son accouchement, mardi.

Pour une place en finale, Sabalenka affrontera jeudi la Tchèque Karolina Muchova (43e), victorieuse 7-5, 6-2 de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova plus tôt dans la journée.

Dans un nouveau match à dimension politique, Svitolina n'a pas serré la main de Sabalenka à l'issue de la partie, et quelques huées sont alors venues des tribunes. Les deux joueuses n'ont pas non plus partagé de photo d'avant-match au filet.

Contrairement à ses deux précédents matches après lesquels Sabalenka n'avait pas donné de conférence de presse, un exercice normalement obligatoire, avec l'accord du tournoi parisien, la Bélarusse de 25 ans s'y présentée après sa qualification pour le dernier carré, comme indiqué par l'organisation.

Après son match du troisième tour, Sabalenka avait invoqué sa "propre santé mentale" et son "bien-être", et admis ne pas s'être "sentie en sécurité au cours de sa conférence de presse précédente. Dans un échange tendu, une journaliste ukrainienne y avait sommé Sabalenka de s'expliquer sur ses liens avec le président bélarusse Alexandre Loukachenko, allié de la Russie dans son invasion de l'Ukraine. Au tour précédent, elle avait dû commenter le refus de sa première adversaire, une autre Ukrainienne, Marta Kostyuk, de lui serrer la main.

Sur le court Philippe-Châtrier mardi après-midi, Sabalenka s'est postée les mains posées sur le filet, mais Svitolina a regagné directement sa chaise, sans venir lui serrer la main, sans surprise.

Entre les deux joueuses, la partie a été équilibrée jusqu'à 4 jeux partout dans le premier set. Puis Sabalenka a pris le dessus en convertissant la toute première balle de break du match et en empochant la première manche dans la foulée.

Aryna Sabalenka victorieuse d'Elina Svitolina en quart de finale de Roland-Garros, le 6 juin 2023 AFP

Svitolina a bien mené 2 jeux à 0 dans le second set, mais la N.2 mondiale est immédiatement revenue à hauteur et a même aligné quatre jeux pour creuser définitivement l'écart et s'imposer en un peu plus d'une heure et demie.

A 28 ans, l'Ukrainienne, ex-N.3 mondiale qui jouait avec un classement protégé à Roland-Garros, disputait son premier tournoi du Grand Chelem depuis qu'elle a donné naissance à son premier enfant en octobre dernier, une petite fille née de son union avec Gaël Monfils, prénommée Skaï.

"C'est une adversaire tellement difficile (à affronter), qui se déplace bien. Ce qu'elle fait après avoir accouché, c'est impressionnant, respect à elle. Je suis super heureuse de ma victoire, l'atmosphère était incroyable", a déclaré Sabalenka.

Qualifiée pour le dernier carré, Sabalenka oblige la N.1 mondiale et championne sortante Iga Swiatek à se hisser en finale Porte d'Auteuil pour avoir une chance de se maintenir sur le trône à l'issue de la quinzaine parisienne.