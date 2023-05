Roland-Garros : la "renaissance" de Fiona Ferro, ancienne victime de viol

Plus d'un an après avoir déposé une plainte pour viols et agressions sexuelles contre son ancien entraîneur, la Française Fiona Ferro, retombée au 465e rang mondial, vit une "renaissance" à Roland-Garros. Elle est parvenue à accéder au tableau principal et dispute le 30 mai son premier tour.