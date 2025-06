Roland-Garros: Lorenzo Musetti, l'élégance à l'italienne

Si la majorité des joueurs actuels s'appuient sur des services et retours puissants, l'élégant Lorenzo Musetti, adversaire de Carlos Alcaraz en demi-finale de Roland-Garros, fait figure d'exception par sa délicatesse, qui prend toute sa dimension sur terre battue.

Depuis le début de la quinzaine à Paris, impossible de ne pas apprécier les coups fouettés en revers à une main du droitier, 7e joueur mondial, et ses amorties bien dosées.

"J'ai un style un peu rétro, reconnaît le Toscan de 23 ans. Il n'y a plus beaucoup de joueurs qui jouent leur revers à une main aujourd'hui, c'est difficile au retour car tout le monde sert tellement fort".

Le natif de Carrare, célèbre pour ses carrières de marbre blanc utilisé par David et Michel-Ange, n'a jamais envisagé de jouer son revers autrement.

"Quand j'ai reçu ma première raquette, pour moi c'était naturel de la prendre comme ça et de frapper le revers à une main. Mes entraîneurs ne m'ont jamais corrigé, c'est peut-être ça, la clé de mon succès", sourit Musetti.

L'Italien s'est révélé à 19 ans, en juin 2021 à Roland-Garros, quand il a mené la vie dure à Novak Djokovic en huitièmes de finale, sa meilleure performance jusqu'ici porte d'Auteuil.

Face au N.1 mondial de l'époque - et futur lauréat du tournoi - le jeune Italien arrache les deux premiers sets au tie-break, avant de céder les deux suivants 6-1, 6-0 et d'abandonner dans le dernier set alors qu'il est mené 4-0.

A 20 ans, il remporte son premier tournoi en juillet 2022 à l'ATP 500 de Hambourg (terre battue) en trois sets serrés 6-4, 6-7 (6/8), 6-4 contre Carlos Alcaraz, qui gagnera deux mois plus tard son premier titre du Grand Chelem à l'US Open.

Prêt à "gagner" Roland-Garros

L'Italien Lorenzo Musetti en conférence de presse, le 3 juin 2025 à Roland-Garros AFP

En 2024, l'Italien reconnaît avoir franchi "un cap", avec sa demi-finale à Wimbledon (gazon), perdue 6-4, 7-6 (7/2), 6-4 contre, encore lui, Novak Djokovic.

Si le Serbe l'a aussi privé d'une finale aux Jeux olympiques de Paris à l'été 2024, il s'est paré de bronze en dominant le Canadien Felix Auger-Aliassime dans le match pour la 3e place.

Quelles sont les clés de sa mue? Un "processus de développement sur et en dehors du court", selon lui, avec la naissance de son premier enfant, Ludovico.

"Je suis devenu père l'année dernière. Ca m'a donné une responsabilité supplémentaire, j'ai une approche des choses plus professionnelle", développe le Toscan.

Autre évolution: l'Italien a retravaillé son service, son point faible auparavant, notamment "au lancer".

"En début d'année, on a modifié le mouvement (de lancer) pour avoir davantage de maîtrise. Et j'ai gagné en confiance. Dans de nombreuses situations maintenant, des situations difficiles, je peux faire un ace et j'utilise mon service comme arme."

Cette saison sur terre battue, la surface où il se sent "le plus à l'aise", Lorenzo Musetti a explosé, avec une première finale en Masters 1000 à Monte-Carlo et une demi-finale à Rome devant ses tifosi, perdue à chaque fois contre Carlos Alcaraz.

L'Italien Lorenzo Musetti après sa victoire contre l'Américain Frances Tiafoe, à Roland-Garros, le 3 juin 2025 AFP

"Après cette tournée sur terre battue, je me sens prêt à essayer d'aller gagner le trophée. Je comprends ce que j'ai besoin de faire pour un Grand Chelem. J'ai davantage confiance en mon jeu", assume l'ambitieux Toscan.

Il n'est désormais plus qu'à une marche d'une finale à Roland-Garros. Et quelle marche, puisqu'il retrouve sur sa route le tenant du titre Alcaraz en demi-finale.

L'Italien devra puiser dans ses souvenirs hambourgeois, sa seule victoire en six confrontations, pour savoir comment battre l'Espagnol sur l'ocre et espérer, comme après chaque victoire à Paris, relever sa manche droite pour montrer son biceps.