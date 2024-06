Roland-Garros: Medvedev à l'arrêt, Sabalenka et Rybakina en trombe

Manifestement diminué par une ampoule au pied droit, Daniil Medvedev a été sorti en 8e de finale de Roland-Garros par Alex De Minaur, lundi, contrairement à Aryna Sabalenka et Elena Rybakina, bien plus fringantes et pressées de rallier les quarts.

Avant le retour attendu sur le court Philippe-Chatrier de Novak Djokovic, qui affronte l'Argentin Francisco Cerundolo (27e), 36 heures seulement après son marathon nocturne remporté face à l'Italien Lorenzo Musetti, le tableau masculin a perdu sa tête de série N.5.

Le Russe Medvedev a en effet été renversé 4-6, 6-2, 6-1, 6-3, par l'Australien De Minaur (11e), forcément tout heureux et un brin surpris de sa performance.

"Je ne pensais pas arriver jusqu'en quarts de finale ici, parce que ces dernières années je n'ai pas bien joué sur terre battue", a commenté le joueur de 25 ans qui n'avait jusqu'ici jamais même franchi le 2e tour.

Il tentera d'accéder en demi-finale en affrontant l'Allemand Alexander Zverev (4e) ou le Danois Holger Rune (13e).

Medvedev a pourtant pris un meilleur départ, dictant le rythme des échanges et imposant des rallyes à son adversaire, pour s'adjuger le premier set.

Puis, au changement de côté à 3-2 dans la deuxième manche, le Russe de 28 ans a fait appel au médecin, pour se faire soigner une ampoule sous le pied droit. Ce tournant a précédé un gros trou d'air pour le finaliste du dernier Open d'Australie, qui a perdu les sept jeux suivants pour se retrouver distancé 4-6, 6-2, 3-0.

1h09

Revenu d'une longue pause au vestiaire après la perte du troisième set, Medvedev, breaké d'entrée dans la quatrième manche, s'est rebiffé et lui a rendu la pareille. Il n'a toutefois pas pu pleinement trouver son second souffle, laissant De Minaur s'offrir sa troisième victoire dans leurs désormais neuf confrontations.

Chez les femmes, Sabalenka et Rybakina ne se sont pas attardées sous le soleil enfin revenu sur Roland-Garros, puisqu'elles ont mis exactement le même temps pour se qualifier: 1h09.

La Kazakhe Elena Rybakina en huitièmes de finale du tournoi de Roland-Garros contre l'Ukrainienne Elina Svitolina sur le court Philippe-Chatrier le 3 juin 2024 à Paris AFP

La Bélarusse N.2 mondiale n'a laissé aucune chance à l'Américaine Emma Navarro (24e), balayée 6-2, 6-3, pour se hisser pour la deuxième fois à ce stade de l'épreuve.

A grands coups (gagnants au nombre de 36) et à grands cris, elle a démoli le jeu de sa rivale qui l'avait pourtant battue en mars à Indian Wells: elle a réussi quatre breaks au total en ne concédant au passage que dix points sur son service.

En Californie, "ça avait été un match dur, alors j'étais prête à me battre aujourd'hui, je m'étais préparée à une vraie bataille", a commenté Sabalenka qui n'a pas encore perdu le moindre set depuis le début du tournoi.

Première pour Paolini

La double tenante de l'Open d'Australie (2023, 2024) tentera d'accéder au dernier carré, en affrontant la jeune Russe Mirra Andreeva (38e) ou la Française Varvara Gracheva (88e).

La Kazakhe N.4 mondiale s'est montrée tout aussi dominatrice face à l'Ukrainienne Elina Svitolina (19e), écartée 6-4, 6-3.

"Je suis très contente de ma performance. Elina est une combattante et elle est donc toujours très difficile à jouer", a commenté Rybakina.

L'Italienne Jasmine Paolini en huitièmes de finale du tournoi de Roland-Garros contre la Russe Elina Avanesyan sur le court Suzanne-Lenglen le 3 juin 2024 à Paris AFP

Elle n'a toutefois pas été sans reproche, commettant notamment 23 fautes directes, mais elle a été plus efficace: elle s'est procuré au total sept balles de break et en a converti cinq (2 dans le premier set, 3 dans le second).

Lauréate de Wimbledon 2022, elle affrontera mercredi Jasmine Paolini (15e), tombeuse 4-6, 6-0, 6-1 de la Russe Elina Avanesyan (70e), pour tenter de se hisser pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré du Majeur sur terre.

L'Italienne avait à ce jour pour meilleur résultat en Grand Chelem un huitième de finale en janvier à l'Open d'Australie. A Roland-Garros, elle n'avait jamais dépassé le deuxième tour.