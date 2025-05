Roland-Garros: Monfils passe au forceps, Boisson et Jacquemot s'invitent aussi au 2e tour

Monfils, ça bataille: à plus de 38 ans, le vétéran Gaël Monfils s'est hissé en cinq sets au 2e tour de Roland-Garros dans la nuit de mardi à mercredi, au terme d'une journée marquée par les qualifications surprise de Loïs Boisson (361e mondiale) et Elsa Jacquemot (138e).

Monfils ne meurt jamais

Guère friand de la terre battue, Gaël Monfils (42e) s'est arraché mardi pour battre 4-6, 3-6, 6-1, 7-6 (7/4), 6-1 le Bolivien Hugo Dellien (90e).

Sur un court Philippe-Chatrier acquis à la cause du Parisien, "La Monf" a renversé un match mal embarqué pour s'offrir un défi encore plus relevé au 2e tour, en la personne du N.5 mondial Jack Draper.

Auteur d'un début de saison canon sur dur, le Français n'avait remporté que deux matches depuis le début de la saison sur terre battue avant d'arriver à Roland-Garros.

Sa victoire porte à huit joueurs (sur 18 en lice) le contingent tricolore qualifié pour le 2e tour.

Plus tôt dans la journée, Corentin Moutet (73e) et Pierre-Hugues Herbert (147e) avaient montré la voie à leur aîné en remportant des duels 100% français, respectivement contre le qualifié Clément Tabur (280e) et Benjamin Bonzi (60e).

Vainqueur pour la première fois en six duels contre son partenaire de double occasionnel, Herbert a affirmé être passé "par tous les états".

L'Alsacien de 34 ans a vu dans sa victoire 7-5, 3-6, 4-6, 7-5, 6-2 "un beau cadeau", après "trois, quatre années difficiles" en simple - il n'avait plus passé un tour en Grand Chelem depuis l'édition 2020 de Roland-Garros.

Herbert affrontera au 2e tour le jeune espoir brésilien Joao Fonseca (65e), vainqueur expéditif mardi d'Hubert Hurkacz (28e).

Moutet défiera lui le 6e mondial Novak Djokovic et tentera de confirmer après la première victoire de sa carrière contre un membre du top 10 (le Danois Holger Rune) plus tôt dans le mois au Masters 1000 de Rome.

Alexandre Müller (39e) a en revanche cédé en quatre sets contre le Tchèque Jakub Mensik (19e), vainqueur 7-5, 6-7 (5/7), 7-5, 6-3 malgré le soutien d'un court N.14 en fusion.

"Pour l'instant, il y a beaucoup de déception. J'arrivais avec pas mal de confiance, un bon niveau de jeu", a souligné Müller, récent tombeur du N.3 mondial Alexander Zverev à l'ATP 500 de Hambourg.

. Boisson et Jacquemot surprennent

Dernière des neuf Françaises engagées au 1er tour, Loïs Boisson (361e) s'est payé le luxe d'éliminer la 22e mondiale Elise Mertens dès le premier match de sa carrière dans le tableau final de Roland-Garros.

A 22 ans, celle qui a vu sa saison 2024 prendre fin dès le printemps en raison d'une grave blessure au genou s'est imposée 6-4, 4-6, 6-3 contre la N.1 belge et a désormais rendez-vous avec l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (113e).

"Je la connais, c'est une joueuse que j'avais jouée au deuxième tour des qualifications la première année que j'ai joué ici (en 2021, NDLR). J'avais perdu mais je sais à quoi m'attendre", a commenté Boisson.

Un peu plus tôt, Elsa Jacquemot (138e mondiale à 22 ans) avait égalé sa meilleure performance à Roland-Garros (un 2e tour en 2022) en battant 6-3, 7-6 (7/4) au 1er tour la Grecque Maria Sakkari (90e), ex-N.3 mondiale.

La Française affrontera au prochain tour l'Américaine Alycia Parks (52e), tombeuse de la finaliste de l'édition 2023 Karolina Muchova (13e).

La Française Varvara Gracheva à Roland-Garros le 27 mai 2025 à Paris AFP

En début de journée, la N.1 française Varvara Gracheva (72e) avait été balayée 6-3, 6-1 sur le Central par l'Américaine Sofia Kenin (30e).

"Aujourd'hui j'avais l'impression que rien n'allait", s'est-elle agacée en conférence de presse.

Après avoir mené 5-2 dans la manche décisive, Chloé Paquet s'est également inclinée au 1er tour.

Malgré les encouragements du public du court N.7, la 119e joueuse mondiale a perdu 4-6, 6-3, 7-5 contre la Tchèque Tereza Valentova (172e), issue des qualifications.

Avec la qualification lundi de Léolia Jeanjean (100e), trois Françaises sur neuf ont gagné leur place au 2e tour de Roland-Garros.