Roland-Garros: Paquet trop tendre pour Vondrousova mais s'ouvre des perspectives

Chloé Paquet, qui jouait pour la première fois un troisième tour en Grand Chelem, n'a rien pu faire vendredi à Roland-Garros face à la Tchèque Marketa Vondrousova (6e mondiale) qui l'a dominée 6-1, 6-3, mais la Française s'est ouvert des perspectives.

"Ça reste un très beau tournoi pour moi. Je suis éliminée au troisième tour, mais c'est la première fois que je l'atteins. J'ai plein d'autres objectifs après ce tournoi. J'espère une nouvelle fois atteindre ce top 100 mondial. J'espère que ce sera cette année. Pourquoi pas entrer aussi directement dans le tableau de l'US Open ? Grâce à ce résultat (à Roland-Garros), je monte au classement. Et j'espère qu'il y aura de belles choses à venir", a déclaré la joueuse dont le meilleur classement est la 101e place atteinte en avril 2022.

Pourtant bien soutenue par le public du court Simonne-Mathieu malgré le crachin, la Française de 29 ans, 136e mondiale et bénéficiaire d'une invitation, a montré ses limites face à une joueuse victorieuse en Grand Chelem (Wimbledon l'an dernier) et finaliste à Roland-Garros en 2019.

Si elle a bien tenu l'échange, ses attaques n'ont pas été suffisamment tranchantes pour déstabiliser Vondrousova.

Alors qu'elle menait tranquillement un set à zéro et 4-1, la Tchèque s'est un peu relâchée et a permis à la Française de débreaker pour revenir à 4-3.

La Française Chloé Paquet s'est inclinée face à la Tchèque Marketa Vondrousova au 3e tour de Roland-Garros le 31 mai 2024 à Paris AFP

"Je peux vraiment avoir beaucoup plus confiance en mon jeu maintenant. Je me sens vraiment plus solide. Même si aujourd'hui le score est sévère, j'ai vu qu'elle pouvait se tendre un petit peu. Arriver à donner un peu de stress à une fille qui est top 10, c'est toujours positif", a commenté Paquet sur cette séquence.

Pas attendue

Les spectateurs de Roland-Garros soutiennent la Française Chloé Paquet face à la Tchèque Marketa Vondrousova au 3e tour du tournoi parisien le 31 mai 2024 AFP

Toutefois, dans la foulée, Vondrousova a repris le service de son adversaire et a servi pour le match.

La Française a sauvé une balle de match et s'est offert une balle de débreak qu'elle n'a pas su concrétiser, puis s'est inclinée sur la seconde balle de match.

"J'aurais vraiment voulu que ça soit plus accroché, que ça dure plus longtemps. Pour peut-être l'inquiéter. En plus, l'ambiance était encore une nouvelle fois incroyable. Donc, j'aurais voulu rester le plus longtemps possible sur le court. Mais c'est une très grande joueuse et elle a été solide pour terminer", a déclaré Paquet.

"Bien sûr, quand vous êtes wild-card, on ne vous attend pas forcément. Vous recevez une invitation, donc ça veut dire que vous n'avez pas le classement. D'avoir passé le premier tour, c'était déjà une belle performance contre Shnaider, qui joue très bien en ce moment. Hier aussi (au 2e tour contre Katerina Siniakova, ndlr), l'engouement, le public qui a été incroyable depuis le premier jour. Le téléphone qui n'a pas arrêté de sonner, les réseaux sociaux également. Ça fait énormément plaisir de voir tous ces gens qui vous disent +bravo, bien joué, continue+ J'espère revivre ces émotions-là très rapidement", a-t-elle conclu.

La dernière joueuse française en lice au troisième tour, Varvara Gracheva (88e), doit jouer samedi face à la Roumaine Irina-Camelia Begu (127e). Chez les hommes, Corentin Moutet (79e) doit affronter vendredi l'Autrichien Sebastian Ofner (45e) pour tenter de se hisser pour la première fois en 8es de finale en Majeur.

Pour sa part, Vondrousova affrontera dimanche la Serbe Olga Danilovic (125e et issue des qualifications) pour une place en quarts de finale.