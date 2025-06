Roland-Garros: Première finale pour Sabalenka, Gauff met fin à l'épopée de Boisson

La N.1 mondiale Aryna Sabalenka, victorieuse jeudi contre la quadruple lauréate et triple tenante du titre Iga Swiatek (5e), jouera samedi sa première finale à Roland-Garros contre l'Américaine Coco Gauff (2e) qui a éteint les espoirs de la Française Loïs Boisson (361e).

C'est la première fois depuis 2018 que les numéros 1 et 2 de la WTA s'affrontent en finale d'un Grand Chelem. A l'époque, la Danoise Caroline Wozniacki avait déjoué les pronostics en l'emportant sur la Roumaine Simona Halep à l'Open d'Australie.

. Swiatek rate la passe de 4

La Bélarusse Aryna Sabalenka a battu la Polonaise Iga Swiatek en demi-finale de Roland-Garros le 5 juin 2025 à Paris AFP

La Polonaise, triple tenante du titre, comme Monica Seles (1990-1992) et Justine Henin (2005-2007), visait cette année un quatrième titre consécutif record à Paris.

Malheureusement pour l'ex-N.1 mondiale, détrônée par Aryna Sabalenka en octobre, sa grande rivale bélarusse l'a éliminée 7-6 (7/1), 4-6, 6-0.

Sabalenka, 27 ans, a déjà remporté trois Grand Chelems (Open d'Australie 2023 et 2024, US Open 2024) mais n'avait jamais fait mieux qu'une demi-finale à Paris, l'année dernière.

Après un premier set accroché, dans lequel chaque joueuse a cédé son service à quatre reprises, la Bélarusse a survolé le jeu décisif (7/1).

Beaucoup plus solide ensuite sur son engagement, la Polonaise a su conserver avec autorité son break d'avance jusqu'au gain de la deuxième manche, avant de complètement s'écrouler dans le dernier acte.

Sabalenka, qui a déjà raflé trois titres cette saison (Brisbane, Miami, Madrid), aura l'occasion samedi de remporter son premier Grand Chelem de la saison après sa finale perdue en janvier à l'Open d'Australie face à l'Américaine Madison Keys.

"C'était un match piégeux" contre "l'adversaire la plus forte pour l'instant, surtout sur terre battue, surtout ici à Roland-Garros", a commenté la native de Minsk.

"On m’a souvent dit que la terre battue n’était pas faite pour moi. Je n’avais pas du tout confiance avant, a-t-elle ajouté en conférence de presse. Je ne sais pas depuis combien d’années on travaille, mais on a beaucoup développé mon jeu. Je me sens vraiment à l’aise sur cette surface."

. fin du conte de fées pour Boisson

La Française Loïs Boisson s'est inclinée face à l'Américaine Coco Gauff en demi-finale de Roland-Garros, le 5 juin 2025 à Paris AFP

Après ses victoires contre Jessica Pegula (3e) et Mirra Andreeva (6e), Coco Gauff (2e) a été la marche de trop pour Loïs Boisson, la révélation française du tournoi.

Joueuse la moins bien classée en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis plus de 40 ans, elle n'a jamais pu rivaliser avec l'Américaine qui l'a battue 6-1, 6-2 en 1 heure 9 minutes.

Battue les trois dernières années par la future lauréate Iga Swiatek, désormais éliminée, Coco Gauff est en quête à 21 ans d'un premier titre à Paris, après un premier échec en finale en 2022.

"J'étais très nerveuse lors de cette dernière finale. Je vais jouer Aryna (Sabalenka), ça va être très dur. Je suis fière de ce que j'ai fait mais il me reste encore beaucoup de travail à accomplir", a déclaré l'Américaine sur le court Philippe-Chatrier.

"Préparée mentalement" avant le match à ce que "99%" de spectateurs ne la soutiennent pas, elle a plaisanté: "à chaque fois que vous avez crié +Loïs, Loïs!+, j'imaginais que vous disiez mon prénom".

Dans un premier set à sens unique, la lauréate de l'US Open 2023 a su répondre avec autant de puissance aux lourds coups droits liftés de la Française de 22 ans, qui ont fait tant de dégâts lors des tours précédents, sans être débordée.

Acclamée à chaque point par un court Philippe-Chatrier acquis à sa cause, Loïs Boisson a semblé mieux résister en début de deuxième manche avec un jeu blanc sur son premier jeu de service, puis un break effacé pour revenir à 3-2.

Mais la Dijonnaise, malgré quelques beaux échanges remportés, a trop manqué de régularité pour tenir la distance face à la native d'Atlanta, commettant 33 fautes directes contre 15 à son adversaire, bien plus précise que lors de son quart.

Malgré cette défaite, Loïs Boisson est assurée de devenir lundi la première Française au classement WTA, autour de la 65e place mondiale.

Un bon gigantesque pour celle qui avait glissé jusqu'à la 513e place début mai, un an après sa grave blessure au genou gauche qui l'a tenue éloignée des courts pendant neuf mois.