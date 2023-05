Roland-Garros: retour gagnant pour Zverev, un an après sa grave blessure

Retour gagnant pour Alexander Zverev : l'Allemand, ex-N.2 mondial aujourd'hui 27e a réussi mardi son entrée en lice à Roland-Garros, où il s'était gravement blessé à la cheville droite il y a un an.

Zverev a maîtrisé 7-6 (8/6), 7-6 (6-0), 6-1 le Sud-Africain Lloyd Harris, ex-top 50 tombé au classement, en 2h43 min sur le court Simonne-Mathieu inondé de soleil.

Iga Swiatek, N.1 mondiale et championne sortante, entre elle en piste dans l'après-midi sur le court Central, contre l'Espagnole Cristina Bucsa (70e), juste après le N.2 mondial Daniil Medvedev, outsider inattendu depuis qu'il s'est découvert un goût pour la terre battue en remportant à Rome son tout premier titre sur ocre il y a une dizaine de jours.

Les honneurs de la session de soirée ont été réservés à Gaël Monfils, de retour depuis peu sur le circuit après sept mois d'absence. Il est opposé au redoutable argentin Sebastian Baez (42e).

Il y a un an, Zverev avait quitté le court Central appuyé sur des béquilles après s'être sérieusement tordu la cheville droite en pleine demi-finale face à Rafael Nadal. Plusieurs ligaments déchirés l'avaient tenu hors circuit le reste de la saison 2022.

"C'est très sympa d'être de retour. Après l'année dernière, c'est un tournoi que j'avais vraiment coché dans mon calendrier, je voulais vraiment jouer ici, bien faire. J'apprécie l'accueil chaleureux", a remercié l'Allemand.

"La façon dont le tournoi s'était terminé pour moi l'année dernière avait été très décevante, j'apprécie encore plus de jouer devant un stade plein, je me suis beaucoup amusé", a-t-il poursuivi.

Son jeu l'a-t-il satisfait pour ses premiers pas ?

"Non, a répondu franchement Zverev. Mais je suis content d'avoir gagné en trois sets, d'habitude je commence Roland-Garros en cinq sets (en 2019 et 2021 en fait, et au deuxième tour en 2020 et 2022)."

Entrée réussie pour les finalistes sortants

L'Américaine Coco Gauff lors de son match contre l'Espagnole Rebeka Masarova le 30 mai 2023 à Roland-Garros à Paris AFP

"Je sais que je dois mieux joueur, mais il y avait beaucoup de vent, Lloyd a très bien servi, et somme toute, je suis content de ma victoire", a-t-il conclu.

Au deuxième tour, Zverev affrontera le Slovaque Alex Molcan (86e).

Les deux finalistes sortants, le N.4 mondial Casper Ruud et la la N.6 mondiale Coco Gauff, ont lancé avec succès leur quinzaine parisienne.

Le premier n'a pas traîné face au Suédois issu des qualifications Elias Ymer, dominé 6-4, 6-3, 6-2. La seconde a elle eu besoin de trois sets pour se défaire de l'Espagnole Rebeka Masarova (71e) 3-6, 6-1, 6-2.

"Ca a été un départ difficile, je suis contente d'avoir été capable de renverser le match", s'est-elle réjouie.

L'Américaine de 19 ans affrontera l'Autrichienne Julia Grahber (61e) au tour suivant.

Ons Jabeur, N.7 mondiale mais surprise d'entrée il y a un an, s'est montrée expéditive en ouverture du programme du court Central : la Tunisienne double finaliste en Grand Chelem (Wimbledon et US Open 2022) a écarté l'Italienne Lucia Bronzetti (65e) 6-4, 6-1 en tout juste 70 minutes.

Sa prochaine adversaire sera française : il s'agit d'Océane Dodin (122e), tombeuse de sa compatriote Séléna Janicijevic 0-6, 6-2, 6-1.

Diane Parry (79e) a elle signé une belle performance aux dépens de l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, 26e mondiale et récente finaliste à Rome, dominée 6-2, 6-3, mardi au premier tour de Roland-Garros.

Défaites dès le premier tour en revanche pour Fiona Ferro, Hugo Gaston, Giovanni Mpetschi-Perricard.

es-ig-cto-rbo/cpb/