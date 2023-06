Roland-Garros: Rune et Haddad, un marathon pour un quart

Que ce fut dur pour Holger Rune et Beatriz Haddad, lundi à Roland-Garros, mais le prodige danois, un des principaux outsiders du tournoi, et l'inattendue Brésilienne ont décroché leur billet pour les quarts de finale.

Au contraire, la N.1 mondiale et tenante du titre polonaise Iga Swiatek, qui a déjà pour habitude d'avaler ses adversaires en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, a en plus bénéficié de l'abandon de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (66e) à 5-1. Elle rejoint ainsi l'Américaine Coco Gauff en quarts.

Sur le court Philippe-Chatrier, la nocturne mettait aux prises l'Allemand Alexander Zverev (27e), qui avait quitté le Central l'an dernier victime d'une grosse blessure à la cheville droite durant sa demi-finale contre Rafael Nadal, et le Bulgare Grigor Dimitrov (29e). Le vainqueur retrouvera en quarts l'Argentin Tomas Etcheverry (49e) ou le Japonais Yoshihito Nishioka (33e).

Rune s'est imposé contre l'Argentin Francisco Cerundolo (23e) 7-6 (7/3), 3-6, 6-4, 1-6, 7-6 (10/7) après 3h59 d'un combat acharné, durant lequel il a commis beaucoup de fautes directes (73 sur l'ensemble du match) et a semblé en difficulté physique au point de se faire donner un remède par le médecin au milieu du quatrième set.

Son adversaire, qui n'avait jamais atteint les huitièmes de finale en Grand Chelem et n'avait même encore jamais gagné aucun match à Roland-Garros, a eu trois balles de break pour se détacher 5-3, service à suivre, dans le set décisif.

Puis Rune a lui-même servi pour le match à 5-4, mais il a laissé son adversaire revenir avant de remporter le super tie break.

L'an dernier, pour sa première participation à Roland-Garros, il avait atteint les quarts, son meilleur résultat à ce jour en Grand Chelem. mais cette année, à 20 ans, il a changé de statut et se présente comme l'un des principaux outsiders face aux grands favoris Carlos Alcaraz (N.1 mondial) et Djokovic (3e).

Dans un quart de vikings, Rune le Danois affrontera mercredi Casper Ruud le Norvégien.

Ce dernier, 4e mondial et finaliste l'an passé, a bataillé trois sets et 3h20 pour venir à bout du Chilien Nicolas Jarry (35e) 7-6 (7/3), 7-5, 7-5.

"Ça a été trois sets très, très difficiles... Combien de temps ça aurait duré si nous étions allés au cinquième set?" s'est interrogé le Norvégien de 24 ans, tout en précisant qu'il était "prêt s'il avait fallu jouer plus".

Haddad nerveuse comme Djoko

Beatriz Haddad victorieuse de l'Espagnole Sara Sorribes à Roland-Garros, le 5 juin 2023 AFP

Dans le tableau féminin, la Brésilienne Beatriz Haddad a mis le temps, mais s'est qualifiée pour son tout premier quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem en remportant le troisième match féminin le plus long de l'histoire de Roland-Garros.

"Je suis très heureuse et fière de ne pas avoir baissé les bras et je pense que, pour ça, je mérite cette victoire", a déclaré Haddad (14e) après avoir battu l'Espagnole Sara Sorribes (132e) 6-7 (3/7), 6-3, 7-5 en 3h51.

Le match féminin le plus long à Roland-Garros a duré 4h07 et avait été remporté par la Française Virginie Buisson contre sa compatriote Noëlle van Lottum au premier tour en 1995.

"La clé a été de jouer tous les points, quel que soit le score. Je me disais que si j'étais nerveuse, mon adversaire l'était aussi. Et puis Novak Djokovic a dit que lui aussi était nerveux par moments. Alors si lui l'est, qui suis-je moi pour ne pas être nerveuse ?", a commenté Haddad.

Elle devient ainsi la première Brésilienne à se hisser en quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis Maria Bueno, en 1968 déjà à Paris.

Elle affrontera mercredi Ons Jabeur (7e) qui s'est au contraire débarrassée très tranquillement de l'Américaine Bernarda Pera (36e) 6-3, 6-1 en 1h03.

Finaliste de Wimbledon et de l'US Open l'an dernier, la Tunisienne de 28 ans, qui court encore après son premier trophée en Majeur, n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale à Paris.

La Tunisienne Ons Jabeur qualifiée pour les quarts à Roland-Garros, le 5 juin 2023 AFP

L'an dernier, elle avait été éliminée dès son entrée en lice.

"C'était le seul quart de Grand Chelem qui me manquait", s'est félicitée Jabeur qui était devenue en 2020 la première joueuse arabe à atteindre les quarts d'un tournoi du Grand Chelem, en Australie.

En 2022, elle a même joué les finales à Wimbledon et à l'US Open.