Roland-Garros: Ruud élimine Rune et rejoint Zverev en demi-finales

Le Norvégien Casper Ruud, N.4 mondial et finaliste sortant, a stoppé le jeune Danois Holger Rune (6e) 6-1, 6-2, 3-6, 6-3 en quarts de finale de Roland-Garros mercredi, comme en 2022, et rejoint l'Allemand Alexander Zverev dans le dernier carré.

Zverev, ex-N.2 mondial aujourd'hui 27e, a écarté l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (49e) 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 plus tôt dans la journée. Un an après sa sérieuse blessure à la cheville droite en pleine demi-finale contre Rafael Nadal sur la terre battue parisienne, le voilà de retour au même stade de la compétition.

L'autre demi-finale offrira le choc anticipé depuis le tirage au sort, entre Novak Djokovic et le N.1 mondial Carlos Alcaraz.

Les deux joueurs scandinaves, deux sérieux outsiders de cette édition 2023, s'étaient déjà affrontés au même tour du Grand Chelem parisien il y a un an, avec la même issue, en quatre sets également.

Le Norvégien Casper Ruud au service contre le Danois Holger Rune en quarts de finale de Roland-Garros le 7 juin 2023 à Paris AFP

A 24 ans, Ruud va disputer la troisième demi-finale majeure de sa carrière. Le Norvégien a gagné les deux premières, déjà à Roland-Garros et à l'US Open en 2022, mais il s'est à chaque fois incliné en finale ensuite, contre Rafael Nadal à Paris, et Alcaraz à New York.

Sa victoire face à Rune (20 ans) est sa première contre un joueur du top 10 en 2023, lui qui connaissait une saison très moyenne avant Roland-Garros. Il s'agit aussi de sa première en Grand Chelem.

Pendant les deux premiers sets, Rune n'a été que l'ombre de lui-même mercredi soir, et Ruud n'a pas eu à forcer son talent pour s'échapper. Avec 18 fautes directes dans la première manche, puis encore 14 dans la deuxième, le bouillonnant Danois l'a très largement aidé.

"Holgy", apparu fatigué dès son entrée sur le court Central, a retrouvé des couleurs dans le troisième set, après avoir néanmoins dû écarter une balle de break dès son premier jeu de service.

Mais Ruud a su reprendre le contrôle de la situation dans la quatrième manche, en breakant pour mener 3 jeux à 1, puis s'imposer en 2h44 min. Rune a bien sauvé deux premières balles de match sur son service, à 5-2, mais le Norvégien a conclu au jeu suivant.

Le Norvégien Casper Ruud vient de battre le Danois Holger Rune en quarts de finale de Rolan-Garros le 7 juin 2023 à Paris AFP

Peut-être Rune a-t-il payé ses efforts fournis au tour précédent, quand il s'était sorti d'extrême justesse du piège tendu par l'Argentin Francisco Cerundolo (23e), au super tie-break du cinquième set après quatre heures de match. Il s'agissait alors de son tout premier match gagné en cinq manches.

Pour l'instant, le Danois continue en tout cas de plafonner en quarts de finale en Grand Chelem.