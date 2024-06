Roland-Garros: Sabalenka ne tremble pas, Djokovic attendu dans la soirée

La pluie tombe toujours à Roland-Garros, mais les favoris resteront-ils debout? En attendant le N.1 mondial Novak Djokovic en nocturne samedi, la N.2 Aryna Sabalenka n'a elle pas tremblé face à Paula Badosa pour poursuivre son aventure parisienne.

. Sabalenka écarte "sa meilleure amie"

Le tableau féminin n'a pas été le lieu de grandes surprises samedi avec la qualification de deux des prétendantes à la victoire finale, la Kazakhe Elena Rybakina, N.4 mondiale tombeuse de la Belge Elise Mertens (27e) et Aryna Sabalenka, N.2 et demi-finaliste la saison passée. La Bélarusse de 26 ans n'a pas fait de sentiment face à son amie espagnole Paula Badosa (139e), battue 7-5, 6-1, pour jouer pour la deuxième fois en sept participations les 8es de finale.

Aryna Sabalenka (D) et son adversaire et amie, l'Espagnole Paula Badosa, à la fin de leur match de 3e tour de Roland-Garros, le 1er juin 2024 AFP

"Il est toujours difficile de jouer contre sa meilleure amie. Mais on sépare les choses et je ne regarde pas qui j'ai en face: j'essaye juste de jouer de mon mieux", a commenté Sabalenka, double lauréate en Grand Chelem (Open d'Australie 2023 et 2024). Elle retrouvera au prochain tour une Américaine, Madison Keys (12e) ou Emma Navarro (24e).

. Djokovic, comme d'habitude ?

Pour retrouver trace d'une élimination de Novak Djokovic au troisième tour de Roland-Garros, il faut remonter à 2009. C'est signe de la tâche ardue qui attend samedi soir l'Italien Lorenzo Musetti (30e), 22 ans, qui est parvenu à battre "Nole" une fois, en 2023 à Monte-Carlo.

Leur seul duel à Roland-Garros en 2021 - pour la première participation de l'Italien - reste un souvenir mitigé pour Musetti qui avait dû abandonner dans le cinquième set, à 4-0, après avoir mené deux manches à rien avant de craquer. Si Djokovic, tenant du titre, connait une saison 2024 en deçà de ses standards habituels, il est monté en puissance à Paris, éliminant tranquillement l'Espagnol Roberto Carballes au 2e tour.

Le Serbe Novak Djokovic lors de son match de 2e tour contre l'Espagnol Roberto Carballes Baena, le 30 mai 2024 à Roland-Garros AFP

Parmi les autres prétendants pour ravir la couronne au Serbe Porte d'Auteuil, l'Allemand Alexander Zverev (N.4), le Russe Daniil Medvedev (N.5) et le double finaliste norvégien Casper Ruud (N.7) jouent dans l'après-midi.

. Gracheva chez elle à Paris

Après être parvenue à éliminer au premier tour la N.7 mondiale grecque Maria Sakkari, la Française Varvara Gracheva a poursuivi sa belle histoire à Roland-Garros en atteignant pour la première fois de sa carrière samedi les huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem, vainqueure de la Roumaine Irina-Camelia Begu (127e) 7-5, 6-3. Née en Russie, naturalisée il y a un an, la joueuse de 23 ans se souviendra "jusqu'à la fin de (s)a vie" de cette Marseillaise entonnée avec le public du court Suzanne-Lenglen, toujours couvert à cause de la pluie, après le match.

La joueuse française Varvara Gracheva après sa victoire au 3e tour de Roland-Garros contre la Roumaine Irina-Camelia Begu, le 1er juin 2024 AFP

"Cela voulait dire que tout le monde m'accepte, c'est chez moi ici et je suis motivée à faire encore plus", a t-elle déclaré.