Roland-Garros: Sabalenka-Swiatek, combat de reines pour une place en finale

C'est la rivalité qui structure le circuit féminin depuis quelques années: la N.1 mondiale Aryna Sabalenka affronte jeudi en demi-finales de Roland-Garros la triple tenante du titre et ex-détentrice du trône mondial Iga Swiatek (5e).

Le monde du tennis attendait le duel depuis le 18 août 2024, date du dernier affrontement entre la Polonaise et la Bélarusse, qui s'était imposée en deux sets en demi-finales du WTA 1000 de Cincinnati (dur).

Neuf mois et demi, une éternité à l'échelle de ce qui est devenue une affiche classique du circuit WTA, disputé douze fois en moins de trois ans et remporté à huit reprises par Swiatek.

"J'aime les défis difficiles", a salivé par avance mardi Sabalenka (27 ans), qui a détrôné Swiatek de la place de N.1 mondiale à l'automne 2024.

"C'est toujours un défi de jouer Aryna, elle a un jeu qui convient à toutes les surfaces. J'ai hâte!" s'est délectée en retour la Varsovienne de 24 ans.

Jusqu'à tout récemment, la dynamique semblait clairement du côté de la native de Minsk, triple lauréate en Grand Chelem (Open d'Australie 2023 et 2024, US Open 2024) et sacrée début mai au WTA 1000 de Madrid sur terre battue.

Sevrée de trophées depuis son quatrième succès à Roland-Garros en juin 2024, suspendue un mois en fin d'année après un contrôle positif à une substance interdite (finalement attribué à un médicament contaminé), sa rivale polonaise enchaînait elle les déceptions.

Demi-finale perdue à l'Open d'Australie malgré une balle de match en sa faveur, correction infligée par Coco Gauff en demi-finales du WTA 1000 de Madrid dont elle était tenante du titre, élimination précoce à Rome... la quintuple lauréate en Grand Chelem semblait chercher désespérément le chemin qui la ramènerait vers les sommets.

Son succès en trois sets contre Elena Rybakina (11e) en huitièmes de finale, malgré une première manche catastrophique, a peut-être changé la donne.

La Polonaise Iga Swiatek (g.) serre la main de la Bélarusse Aryna Sabalenka après avoir remporté la demi-finale de l'US Open 2022, à New York, le 8 septembre 2022 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

"J'avais besoin de ce genre de victoire", a reconnu Swiatek après avoir vaincu 1-6, 6-3, 7-5 la Kazakhe.

Elle a confirmé en quarts de finale, livrant une partition propre contre la coriace Elina Svitolina (14e), battue 6-1, 7-5 malgré un break de retard dans le deuxième set et un vent à décorner les bœufs sur le Central.

Danse et entraînement

"Contre moi, elle joue toujours bien", l'a félicitée l'Ukrainienne, menée 4-1 dans ses duels contre la joueuse titrée à quatre reprises porte d'Auteuil (2020, 2022, 2023, 2024).

Et contre Sabalenka? "Je dirais que c'est du 50-50", a prédit Svitolina.

"Iga a gagné de nombreuses fois ici, j'ai l'impression qu'elle revient en forme... Je pense qu'elle a un ascendant sur ce court, elle y a accumulé beaucoup de confiance", a complété l'ex-N.3 mondiale, stoppée pour la cinquième fois de sa carrière en quarts de finale de Roland-Garros.

L'affiche de jeudi sera en réalité la deuxième confrontation entre Sabalenka et Swiatek cette année à Paris. Au tout début de la quinzaine, durant la semaine des qualifications, les deux joueuses s'étaient entraînées ensemble à l'abri des regards et des plantes tropicales du court Simonne-Mathieu.

"On a juste joué pendant une heure. En gros, on s'est échauffées et on a joué quelques points", a relativisé la Polonaise. "C'était il y a deux semaines, beaucoup de choses ont changé depuis", a-t-elle ajouté.

Au-delà de la rivalité sportive, Aryna Sabalenka a raconté mardi en conférence de presse qu'un lien plus personnel avec sa rivale s'était tissé depuis la fin 2024.

La Polonaise Iga Swiatek en conférence de presse après avoir remporté son quart de finale contre l'Ukrainienne Elina Svitolina à Roland-Garros, le 3 juin 2025 AFP

"Je pense que tout a commencé quand j'ai été la voir pour lui demander de faire une vidéo TikTok lors des Finales WTA à Ryad", au début du mois de novembre 2024.

"On a fait une petite danse ensemble et depuis, on a réalisé qu'on pouvait communiquer, être bienveillantes l'une vis-à-vis de l'autre, nous entraîner ensemble parfois", a souri Sabalenka, aussi extravertie que Swiatek est réputée perfectionniste.

Mais la Bélarusse prévient déjà: jeudi, elle fera "tout ce qui est nécessaire pour arracher la victoire".