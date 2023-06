Roland-Garros: Sinner tombe à son tour, plus de Françaises

Après Daniil Medvedev, un autre outsider quitte Roland-Garros prématurément: l'Italien Jannik Sinner, 9e mondial, a été éliminé par l'Allemand Daniel Altmaier, 79e, au bout de près de 5 h 30 de match jeudi Porte d'Auteuil, où il n'y a déjà plus de Françaises.

Après les défaites sèches de Diane Parry puis d'Océane Dodin, Arthur Rinderknech dans le tableau masculin est le dernier rescapé des 28 joueurs et joueuses qui formaient le contingent français en début de tournoi. Le 78e joueur mondial affronte l'Américain Taylor Fritz (8e) en fin de programme sur le court Suzanne-Lenglen.

C'est sur ce court que la surprise de cette cinquième journée s'est produite. Huitième de finaliste des deux dernières éditions, Jannik Sinner a été renversé par Daniel Altmaier 6-7 (0/7), 7-6 (9/7), 1-6, 7-6 (7/4), 7-5 malgré deux balles de match dans la quatrième manche.

"J'ai eu des opportunités, mais je n'ai pas réussi à conclure les points, a soufflé l'Italien du Sud du Tyrol. J'avais peut-être trop d'attentes envers moi-même, de pression. Mon attitude sur le court n’était pas la même que d'habitude."

Les défaites de Sinner et Medvedev, dès le premier tour pour le Russe, dégagent le bas du tableau et tracent de nouvelles perspectives pour nombre de joueurs, dans une édition très ouverte en l'absence du maître habituel des lieux, Rafael Nadal, qui a déclaré forfait à cause d'une blessure.

L'Allemand Daniel Altmaier le 1er juin 2023 après sa victoire face à l'Italien Jannik Sinner au deuxième tour du tournoi de Roland-Garros AFP/Archives

Sinner, qui incarne avec le N.1 mondial Carlos Alcaraz et le N.6 Holger Rune, 20 ans tous les deux, la relève du tennis mondial, quitte le tournoi par la petite porte face à un adversaire qui n'a jamais réussi à franchir le moindre tour d'un autre Majeur (Australie, Wimbledon et US Open).

Quatre, le numéro gagnant

Mais en 2020 déjà, Altmaier s'était invité en huitièmes de finale à Roland-Garros en battant un autre Italien membre du Top 10, Matteo Berrettini. L'Allemand aura un match assez ouvert à jouer contre le Bulgare Grigor Dimitrov (29e) au tour suivant pour une place en huitième.

Un peu plus tôt, le Norvégien Casper Ruud (4e) n'a pas failli à sa tâche, bien que bousculé par l'Italien Giulio Zeppieri (129e) 6-3, 6-2, 4-6, 6-4. Finaliste l'an dernier, le Norvégien a un chemin a priori dégagé vers les huitièmes de finale, puisqu'il affrontera au troisième tour le vainqueur du match entre le Chinois Zhizhen Zhang (71e) et l'Argentin Thiago Agustin Tirante (153e).

Dans le tableau féminin, la N.1 mondiale Iga Swiatek a passé sans encombre le deuxième tour en ne laissant que quatre jeux à son adversaire, l'Américaine Claire Liu (102e), s'imposant 6-4, 6-0 comme au premier tour.

6-4 6-0 au premier tour, 6-4 6-0 au deuxième tour: Iga Swiatek, ici au service le 1er juin 2023 face à l'Américaine Claire Liu, poursuit son chemin tranquille sur les courts de la Porte d'Auteuil AFP/Archives

Tenante du titre et également victorieuse du tournoi en 2020, la Polonaise poursuit son chemin tranquille Porte d'Auteuil, au lendemain de son 22e anniversaire, et sera opposée à Xinyu Wang (80e) au troisième tour.

La Kazakhe Elena Rybakina (4e) a également accédé au troisième tour en écartant la Tchèque Linda Noskova (50e) 6-3, 6-3. La finaliste de l'Open d'Australie en début d'année n'a toujours pas perdu le moindre set et affrontera au tour suivant l'Espagnole Sara Sorribes (132e).

Parry et Dodin laminées

En revanche, la marche était trop haute pour Diane Parry, 20 ans et 79e au classement WTA, débordée par la pépite russe Mirra Andreeva (143e), encore plus jeune qu'elle (16 ans). Cette dernière retrouvera une autre joueuse amenée à dominer le tennis mondial: l'Américaine Coco Gauff, qui s'est débarrassée de l'Autrichienne Julia Grabher 6-2, 6-3.

La jeune Russe Mirra Andreeva (16 ans, 143e mondiale) lors de sa victoire face à la Française Diane Parry le 1er juin 2023 au deuxième tour du tournoi de Roland-Garros AFP/Archives

En attendant, l'adolescente russe se prend à rêver, pour sa première participation à un Majeur. "Djokovic a 22 ou 23 Grand Chelem (22 depuis l'Open d'Australie 2023, NDLR), donc je veux aller jusqu'à 25, si c'est possible", a-t-elle osé, pleine d'insouciance.

Après Parry, Océane Dodin s'est ajoutée à la Bérézina française en étant balayée 6-2, 6-3 par la Tunisienne Ons Jabeur (7e), finaliste à Wimbledon et l'US Open l'an passé.

Le clan tricolore avait connu une journée noire la veille, avec les éliminations de Caroline Garcia (5e), Ugo Humbert (40e), Lucas Pouille (675e), Luca Van Assche (82e), Corentin Moutet (61e) et Léolia Jeanjean (124e). Pis, Gaël Monfils (394e) avait déclaré forfait dans la soirée pour son deuxième tour contre le Danois Holger Rune (6e) qui était prévu jeudi.

Plus tard, l'Allemand Alexander Zverev (27e) aura les faveurs de la session de nuit sur le court Central, après le forfait de Monfils.

