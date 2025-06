Roland-Garros: un choc Swiatek-Sabalenka et des retrouvailles Alcaraz-Musetti en demi-finales

Une demie aux allures de finale: la triple tenante du titre Iga Swiatek va retrouver dans le dernier carré de Roland-Garros la N.1 mondiale Aryna Sabalenka, tandis que dans le tableau masculin, Lorenzo Musetti affrontera le N.2 mondial Carlos Alcaraz pour la troisième fois en deux mois.

. Swiatek ragaillardie, Sabalenka avide de "défis difficiles"

L'Ukrainienne Elina Svitolina face à la Polonaise Iga Swiatek en quarts de finale de Roland-Garros le 3 juin 2025 AFP

Elle l'avait dit après avoir renversé Elena Rybakina en huitièmes malgré un premier set catastrophique: Swiatek avait "besoin de ce genre de victoires" pour sentir qu'elle était "capable de gagner sous la pression". Mardi, la Polonaise de 24 ans a montré qu'elle avait franchi un palier dans la quête de son cinquième Roland-Garros après 2020, 2022, 2023 et 2024.

Redescendue au cinquième rang mondial et sevrée de trophée depuis son dernier sacre à Roland-Garros, l'an dernier, Swiatek a livré une de ses meilleures prestations du tournoi face à l'Ukrainienne Elina Svitolina, battue 6-1, 7-5.

"Même si le score paraît sans appel dans le premier set, c'était un match difficile, j'ai dû me battre sur chaque point", a commenté la triple tenante du titre en conférence de presse.

"Je suis contente d'avoir élevé mon niveau quand elle m'a breakée au deuxième set" pour mener 3-1, s'est-elle félicitée.

Pour s'offrir une chance de devenir la première femme à gagner quatre Roland-Garros d'affilée, la Polonaise devra vaincre Sabalenka une neuvième fois en quatorze duels.

"C'est toujours un défi de jouer Aryna, elle a un jeu qui convient à toutes les surfaces. J'ai hâte!", s'est délectée par avance Swiatek.

La Bélarusse Aryna Sabalenka s'est qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros après sa victoire sur le Chinoise Zheng Qinwen le 3 juin 2025 AFP

Contrairement à la Polonaise, la Bélarusse n'a jamais dépassé les demi-finales à Paris. Mais avec déjà trois titres (Brisbane et Miami sur dur, Madrid sur terre battue) cette saison et aucun set concédé depuis le début du tournoi parisien, la Bélarusse de 27 ans a la dynamique de son côté.

Mardi, elle a encore gagné en deux sets 7-6 (7/3), 6-3 contre Zheng Qinwen (8e), sacrée championne olympique sur la terre battue parisienne à l'été 2024.

"Au premier set, j'ai fait des fautes faciles. Je lui ai rendu la vie facile. J'ai joué et j'ai perdu, mais cela vient de moi", a regretté la Chinoise de 22 ans en conférence de presse.

Affronter Swiatek n'affole pas Sabalenka. Au contraire, la Bélarusse "adore ça": "J'aime les défis difficiles, jouer quelqu'un de fort qui peut me défier", a déclaré celle qui préfère laisser l'étiquette de favorite à la Polonaise.

. Nouveau duel Alcaraz-Musetti

Lorenzo Musetti lors de sa victoire face à l'Américain Frances Tiafoe en quart de finale de Roland-Garros le 3 juin 2025. A 23 ans, l'Italien atteint pour la première fois de sa carrière les demi-finales des Internationaux de France, où il pourrait croiser la route du tenant du titre, l'Espagnol Carlos Alcaraz AFP/Archives

Dans le tableau masculin, Lorenzo Musetti (7e mondial) a eu besoin de quatre sets pour se défaire de l'Américain Frances Tiafoe, battu 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 en un peu moins de trois heures.

"Le troisième set était une grosse bataille, ce n'était pas facile de le breaker", a souligné l'Italien de 23 ans, qui atteint pour la première fois de sa carrière les demi-finales porte d'Auteuil.

"Même si j'étais un peu fatigué, j'ai trouvé l'énergie de rester au contact, et le dernier set était probablement le meilleur du match", s'est réjoui Musetti, qui a une nouvelle fois contracté son biceps droit en fin de match pour célébrer sa victoire.

Dans le dernier carré, celui qui est l'un des joueurs les plus réguliers de la saison sur terre battue (finale à Monte-Carlo, demi-finales à Madrid et Rome) retrouvera Carlos Alcaraz, l'autre grand animateur des tournois disputés sur la surface ocre et tenant du titre à Roland-Garros.

Carlos Alcaraz lors de sa victoire expéditive face à l'Américain Tommy Paul en quart de finale des internationaux de France le 3 juin 2025 à Roland-Garros "Je sais que vous vouliez voir plus de tennis, désolé", a lancé l'Espagnol au public du Central AFP/Archives

Vainqueur des Masters 1000 de Monte-Carlo en avril et de Rome en mai, l'Espagnol a balayé l'Américain Tommy Paul en trois sets.

Après avoir laissé échapper une manche lors de chacun des trois tours précédents, le N.2 mondial et tenant du titre n'a cette fois concédé que cinq jeux à son adversaire, expédié 6-0, 6-1, 6-4 en à peine plus d'une heure et demie.

"Je sais que vous vouliez voir plus de tennis, désolé", a lancé Alcaraz à l'adresse du public du Central. "Mais je devais faire mon travail, c'était l'un de ces matches où tout fonctionne", a-t-il complété.

Alcaraz mène 5-1 dans ses duels avec Musetti et a battu l'Italien en finale à Monte-Carlo et en demi-finales à Rome.