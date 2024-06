Roland-Garros: Zverev a eu chaud

La pluie tombe toujours à Roland-Garros, mais les favoris resteront-ils debout? En attendant Novak Djokovic en nocturne samedi, le N.4 Alexander Zverev est passé tout proche de l'élimination, mais est finalement sorti vainqueur de son duel face au Néerlandais Griekspoor, au super tie-break.

. Zverev au bout du suspense

Il dit avoir aimé "chaque minute" de sa rencontre contre Tallon Griekspoor. Pourtant, Alexander Zverev s'est fait très peur face au Néerlandais, 25e mondial. L'Allemand de 27 ans a arraché sa qualification pour les 8es de finale en s'imposant au terme d'un match éprouvant 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6 (10/3), samedi.

Pas vraiment au mieux sous le toit fermé du Philippe-Chatrier, il a su faire le dos rond dans les mauvais moments et a trouvé les ressources pour finalement renverser une situation bien compromise.

Face à lui, Tallon Griekspoor s'est montré plein de culot, et redoutable, allant jusqu'à posséder deux breaks d'avance au cinquième set pour mener 4-1.

Mais Zverev n'a pas lâché et a profité d'un léger passage à vide au pire instant de Griekspoor pour recoller, montrant alors enfin un visage conquérant, avec des frappes redevenues très lourdes et précises. Mais c'est au terme d'un super tie-break maitrisé qu'il a enfin pu soupirer de soulagement, au bout de 4h14 d'efforts.

Demi-finaliste des trois précédentes éditions, l'Allemand est passé près de la correctionnelle. Il semblait être pourtant dans les meilleures dispositions depuis le début du tournoi, y compris psychologiques, alors qu'il est par ailleurs actuellement jugé en appel pour violences conjugales à Berlin.

Il affrontera au prochain tour le Danois Holger Rune (13e) ou le Tchèque Jozef Kovalik (145e).

. Sabalenka écarte "sa meilleure amie"

Le tableau féminin n'a pas été le lieu de grandes surprises samedi avec la qualification de deux des prétendantes à la victoire finale, la Kazakhe Elena Rybakina, N.4 mondiale tombeuse de la Belge Elise Mertens (27e), et Aryna Sabalenka, N.2 et demi-finaliste la saison passée.

La Bélarusse de 26 ans n'a pas fait de sentiment face à son amie espagnole Paula Badosa (139e), battue 7-5, 6-1, pour jouer pour la deuxième fois en sept participations les 8es de finale.

Aryna Sabalenka (D) et son adversaire et amie, l'Espagnole Paula Badosa, à la fin de leur match de 3e tour de Roland-Garros, le 1er juin 2024 AFP

"Il est toujours difficile de jouer contre sa meilleure amie. Mais on sépare les choses et je ne regarde pas qui j'ai en face: j'essaye juste de jouer de mon mieux", a commenté Sabalenka, double lauréate en Grand Chelem (Open d'Australie 2023 et 2024). Elle retrouvera au prochain tour une Américaine, Madison Keys (12e) ou Emma Navarro (24e).

Finaliste de l'Open d'Australie cette année, la Chinoise Zheng Qinwen (8e) a elle été éliminée par la Russe Elina Avanesyan (70e), 6-3, 3-6, 6-7 (6/10).

. Djokovic, comme d'habitude ?

Pour retrouver trace d'une élimination de Novak Djokovic au troisième tour de Roland-Garros, il faut remonter à 2009. C'est signe de la tâche ardue qui attend en nocturne l'Italien Lorenzo Musetti (30e), 22 ans, qui est parvenu à battre "Nole" une fois, en 2023 à Monte-Carlo.

Le Serbe Novak Djokovic lors de son match de 2e tour contre l'Espagnol Roberto Carballes Baena, le 30 mai 2024 à Roland-Garros AFP

Leur seul duel à Roland-Garros en 2021 - pour la première participation de l'Italien - reste un souvenir mitigé pour Musetti qui avait dû abandonner dans le cinquième set, à 4-0, après avoir mené deux manches à rien avant de craquer.

Si Djokovic, tenant du titre, connait une saison 2024 en-deçà de ses standards habituels, il est monté en puissance à Paris, éliminant tranquillement l'Espagnol Roberto Carballes au 2e tour.

Parmi les autres prétendants pour ravir la couronne au Serbe Porte d'Auteuil, le Russe Daniil Medvedev (N.5) a dû lui aussi batailler pour éliminer le Tchèque Tomas Machac (34e) 7-6 (7/4), 7-5, 1-6, 6-4. Le double finaliste norvégien Casper Ruud (N.7) joue dans la soirée.