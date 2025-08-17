Rubgy Championship: la Nouvelle-Zélande s'impose contre l'Argentine et retrouve le sommet

Le demi d'ouverture Beauden Barrett, auteur de 11 points face à l'Argentine lors de la première rencontre de Rugby Championship, plaqué par le centre argentin Lucio Cinti, à Cordoba, en Argentine, le 17 août 2025

La Nouvelle-Zélande s'est imposée 41 à 24 samedi en Argentine contre les Pumas pour son entrée en lice dans le Rugby Championship, une victoire synonyme de retour au sommet du classement des nations.

Bien embarqués à la mi-temps (31-10), les All Blacks ont vu les Argentins revenir en seconde période, avant que le talonneur remplaçant Samisoni Taukei'aho ne remette un coup d'accélérateur avec deux essais coup sur coup en fin de match.

Grâce à ce succès, les Néo-Zélandais remontent au sommet du classement World Rugby, une première depuis 2021, en dépassant les champions du monde sud-africains, défaits 38-22 par l'Australie en ouverture du tournoi. Ils prennent également la tête de la compétition à la différence de points, devant les Wallabies.

Bien lancés par un premier essai de leur ailier Sevu Reece (9e), auteur d'un doublé à la pause, et des réalisations du demi de mêlée Cortez Ratima (24e) et du troisième ligne Ardie Savea (37e), les All Blacks n'ont jamais été menés au cours de la partie.

"Nous avions parlé de bien démarrer et je pense que nous l'avons fait. Nous avons terminé la deuxième mi-temps en force, ce qui était une bonne chose", s'est réjoui le deuxième ligne et capitaine néo-zélandais Scott Barrett à l'issue de la rencontre.

Auteurs d'un seul essai en première période, par l'intermédiaire de l'ailier Rodrigo Isgro (16e), les Argentins ont réagi au retour des vestiaires. L'ouvreur Tomas Albornoz, auteur de 14 points, a facilement percé la défense All Black pour aller aplatir entre les perches (51e), avant que le troisième ligne Joaquin Oviedo ne l'imite une dizaine de minutes plus tard (63e).

"En deuxième mi-temps, nous avons été un peu lents et notre manque de discipline a probablement favorisé leur jeu", a concédé Scott Barrett.

Mais alors que les Pumas étaient revenus à un essai transformé des All Blacks (31-24), les visiteurs ont retrouvé leur puissance pour reprendre le large grâce aux deux essais de Taukei'aho (69e, 74e), inscrits sur des ballons portés.

Victorieuse de ses trois test matches face à la France cet été, la Nouvelle-Zélande reste invaincue cette année. Les All Blacks affronteront de nouveau l'Argentine samedi prochain à Buenos Aires (23h10, heure de Paris).