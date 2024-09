Rugby: Antoine Dupont de nouveau élu meilleur joueur de la saison

Vainqueur du championnat et de la Coupe d'Europe avec Toulouse et médaillé d'or olympique avec l'équipe de France de rugby à VII, le demi de mêlée Antoine Dupont a été élu meilleur joueur du Top 14 et meilleur Bleu de la saison 2023-24 lundi soir lors de la nuit du rugby.

Dupont, qui était porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie de clôture des JO, remporte pour la quatrième fois consécutive le titre de meilleur international français.

C'est son troisième doublé meilleur joueur en championnat et en sélection après ceux de 2021 et de 2023.

"On a fait quelque chose de grand cette année. Malgré ça, je n'ai que 27 ans, il me reste encore des années de carrière et des choses à gagner", a déclaré l'international aux 52 sélections à XV, jamais rassasié.

Préservé par le club toulousain après sa longue saison qui a débuté avec la Coupe du monde et s'est achevée par le sacre à VII aux Jeux olympiques, le surdoué du rugby, qualifié "d'extraterrestre" par son entraîneur Ugo Mola pourrait retrouver les pelouses du Top 14 début ou mi-octobre.

Et peut-être au centre pour un nouveau défi, comme l'avait laissé entendre Mola il y a quelques semaines ?

"Aux entraînements, j'essaie de bouger un peu de ma place de demi de mêlée, et de trouver d’autres libertés sur le terrain, mais de là à ce que ça se concrétise en match je crois qu'on n'y est pas encore", a tempéré Dupont, à qui il "tarde" de retrouver en novembre le XV de France après un an sans y jouer.

Le Stade toulousain, double champion en titre et auteur d'un doublé championnat-Champions Cup l'an passé, remporte comme la saison précédente le titre de meilleur staff.

L'ailier Théo Attissogbe, auteur d'une saison pleine avec Pau et qui a connu sa première sélection en Argentine cet été, a lui été élu révélation de l'année, succédant à son coéquipier, le centre Emilien Gailleton.

Chez les femmes, c'est la joueuse à VII Séraphine Okemba qui remporte le titre de meilleure internationale. L'ailière s'est montrée particulièrement en vue lors du tournoi olympique avec 7 essais, malgré l'élimination précoce des Bleues en quart de finale. Une déception après l'argent ramené de Tokyo en 2021.

En Pro D2, c'est le demi de mêlée de Béziers Samuel Marques qui a été élu meilleur joueur de la saison. Vannes, promu en Top 14 pour la première fois de son histoire, remporte le titre de meilleur staff.

Le palmarès complet de la Nuit du rugby 2024:

Meilleur joueur du Top 14: Antoine Dupont (Toulouse)

Meilleur joueur de Pro D2: Samuel Marques (Béziers)

Révélation de l'année: Théo Attissogbe (Pau)

Meilleur joueur international français à XV et à VII: Antoine Dupont (Toulouse)

Meilleur joueur Supersevens: Thibault Debaes (Pau puis Vannes)

Meilleure joueuse internationale française à XV et à VII: Séraphine Okemba (Lyon)

Arbitre de l'année: Mathieu Raynal

Meilleur staff du Top 14: Toulouse

Meilleur staff de Pro D2: Vannes

Plus bel essai: Peniasi Dakuwaqa (Stade français) face au Racing 92 lors de la 16e journée