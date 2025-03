Rugby: avec la reconquête du Tournoi, les Bleus se relancent vers le Mondial-2027

Vainqueur du Tournoi des six nations en battant l'Ecosse samedi, le deuxième trophée seulement du mandat de Fabien Galthié, le XV de France s'est remis en selle sur la route du Mondial-2027, et a gommé quelques-uns des échecs et regrets des années passées.

Après quatre deuxièmes places dans le Tournoi, pour un seul titre avec le Grand chelem de 2022, les Bleus de Galthié, "éternels seconds" selon le pilier Cyril Baille, ont pansé les plaies des nombreuses désillusions qui ont parsemé leur histoire, dont la fameuse élimination en quart du Mondial-2023, d'un point, devant l'Afrique du Sud.

"Ce trophée nous permet de gommer un petit peu le Tournoi de l'année dernière, qui n'était pas bon", se réjouit l'arrière Thomas Ramos, nouveau recordman du nombre de points en Bleu, en reconnaissant avoir passé "un après-Coupe du monde compliqué".

Encore groggy en début d'année 2024, les Bleus avaient été balayés à domicile par l'Irlande (38-17), et avaient frôlé la défaite à domicile contre l'Italie (13-13) ou l'Angleterre (33-31).

Depuis, le XV de France a su rebondir.

"L'équipe aujourd'hui est meilleure que celle de 2023," juge Galthié. "Justement parce qu'elle est passée par 2023, (puis) elle est passée aussi par 2024 qui était un Tournoi difficile."

"C'est ce qui permet à notre équipe de grandir, de se retrouver dans des situations parfois difficiles, dans l'adversité, ou bien d'être capable de jouer des matchs comme ça aussi, difficiles, avec un titre à la sortie", estime le sélectionneur, aux commandes depuis 2020.

L'amère défaite à Twickenham (26-25), loin de briser l'élan des Bleus, les a au contraire soudés, tout comme la grave blessure d'Antoine Dupont, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en Irlande.

"La défaite en Angleterre nous a beaucoup aidé à nous remettre en question", estime Baille. "Et on a réussi à finir en boulet de canon."

Après une démonstration à Rome (73-24) et un triomphe à Dublin (42-27), les Bleus ont terminé le travail devant des Ecossais accrocheurs (35-16).

Le demi de mêlée français Antoine Dupont (c.) à côté du centre français Gaël Fickou (g.) et de l'ailier français Louis Bielle-Biarrey (d.) lors de la célébration de la victoire dans le Tournoi des six nations 2025 à la fin du match contre l'Écosse, à Saint-Denis, le 15 mars 2025 AFP

Même sans Grand chelem, remporter un Tournoi des six nations en année impaire, avec trois déplacements, est une rareté, réussie une seule fois seulement auparavant par la France en 2007.

Tournée en Nouvelle-Zélande

"C'est le second tournoi que la France gagne depuis 2011, c'est un moment qui n'est pas banal" souligne Grégory Alldritt.

"On a fait une très grosse tournée de novembre (trois victoires en trois matches, NDLR), un très bon Tournoi, donc je pense qu'on remet l'équipe de France à sa place" savoure Ramos. L'arrière toulousain a, comme ses coéquipiers, l'échéance du Mondial-2027 en Australie dans un coin de la tête.

Le titre mondial manque toujours au palmarès de la France malgré trois finales (1987, 1999, 2011).

"Rien n'effacera cette déception-là (du Mondial-2023, NDLR) mais ça fait partie de l'histoire de cette équipe de France, de notre chemin", explique l'ouvreur Romain Ntamack. "Tournoi après tournoi, on essaiera de gagner des trophées pour engranger de la confiance et arriver à la Coupe du Monde 2027 fin prêts."

Reste à ne pas crier victoire trop vite, comme en 2022 lorsque les Bleus marchaient sur le monde du rugby, avant de déchanter lors du Mondial organisé à domicile un an plus tard.

"Ça va très vite en fonction des règles, de ce que les attaques et les défenses proposent. Les rapports de force changent énormément", prévient Galthié, dans la retenue samedi malgré le bilan flatteur de 30 essais marqués dans le Tournoi, nouveau record.

Le demi d'ouverture français Romain Ntamack (d.) célèbre sa victoire finale dans le Tournoi des six nations 2025 à la fin du match de la France contre l'Écosse, au Stade de France, le 15 mars 2025 AFP

Mais d'autres étapes importantes jalonneront le chemin des Bleus avant l'Australie en 2027. La prochaine: une tournée estivale en Nouvelle-Zélande sans nombre de leurs meilleurs joueurs.

Lors des trois tests en juillet contre les All Blacks, triples champions du monde, la troupe de Galthié devra faire sans plusieurs cadres, ménagés, ainsi que les finalistes du Top 14.