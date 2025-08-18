Rugby Championship: Kolisi blessé pour quatre semaines, du Toit forfait aussi samedi

18 Aoû. 2025 à 13h23 (TU)
AFP
Le capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud Siya Kolisi (à terre) s'est blessé au genou droit lors du match de Rugby Championship contre l'Australie le 16 août 2025 à Johannesburg

Le capitaine de l'Afrique du Sud Siya Kolisi est indisponible pour "quatre semaines" après sa sortie sur blessure à un genou samedi lors de la défaite surprise des Springboks contre l'Australie (38-22), a annoncé son sélectionneur Rassie Erasmus lundi.

Pour leur deuxième match de Rugby Championship au Cap samedi prochain, de nouveau contre les Wallabies, les doubles champions du monde en titre font face à une hécatombe d'absents, avec également celle de leur flanker Pieter-Steph du Toit.

Le meilleur joueur du monde en 2019 et 2024 est victime d'une commotion, les ailiers titulaires samedi Kurt-Lee Arendse (genou) et Edwill van der Merwe (cheville) sont également forfait, a ajouté le sélectionneur des Boks.

En l'absence de Siya Kolisi, qui en a "pour quatre semaines" d'après Rassie Erasmus, Jesse Kriel est le capitaine désigné de l'Afrique du Sud, tenante du titre.

Après avoir mené 22-0 après seulement 18 minutes de jeu samedi, les Springboks ont encaissé un cinglant 38-0 pour s'incliner face à l'Australie à domicile pour la première fois depuis 2011.

"Évidemment, tout le monde a honte, personne n'est fier de lui-même", a affirmé le sélectionneur en conférence de presse lundi au Cap.

"Ça ne fait que renforcer notre cohésion et notre envie de bien faire. On n'apprend rien d'un match comme ça. Quand on voit ce qu'on leur a parfois offert sur un plateau", a constaté le technicien.

En année impaire, la tâche des Sud-Africains pour remporter le Rugby Championship était déjà immense avant ce revers. Leurs deux matches contre les All Blacks sont à jouer en Nouvelle-Zélande (6 et 13 septembre) où Kolisi a donc bien peu de probabilité de jouer.

