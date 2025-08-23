Rugby Championship: l'Afrique du Sud tient sa revanche contre l'Australie

Le Sud-Africain Handre Pollard tape un coup de pied lors de la rencontre de Rugby Championship face à l'Australie, à Cape Town en Afrique du Sud, le 23 août 2025

Le Sud-Africain Handre Pollard tape un coup de pied lors de la rencontre de Rugby Championship face à l'Australie, à Cape Town en Afrique du Sud, le 23 août 2025

Une semaine après leur défaite surprise 38 à 22 face à l'Australie, les Springboks ont pris leur revanche et se sont imposés 30 à 22, lors de la 2e journée de Rugby Championship samedi.

Avec neuf changements dans son XV de départ, Rassie Erasmus avait l'ambition de tourner la page de la déconvenue subie la semaine dernière face à de renversants Wallabies.

Privés de Siya Kolisi, ou encore de Pieter-Steph du Toit, nommé meilleur joueur du monde à deux reprises, les champions du monde en titre ont, cette fois, respecté leur rang face à des Australiens attendus de pied ferme à Cape Town.

Les Boks ont frappé d'entrée grâce à la réussite au pied d'Handré Pollard (6-0), qui a été cruciale dans la victoire sud-africaine avec ses 15 points inscrits.

Comme la semaine passée, les Wallabies ont tenté de surprendre les champions du monde, avec l'ailier Corey Toole qui a honoré sa première sélection d'un essai, et permis à son équipe de passer devant au score (7-6). Jorgensen, déjà décisif à l'Ellis Park samedi a remis le couvert (47e) et a relancé son équipe en deuxième période pour recoller à 20-17.

Chahutés par d'imprévisibles Wallabies, les Sud-Africains ont bien failli se faire surprendre à nouveau après l'essai de Paenga-Amosa (68e), mais les trois coups de pied décisifs manqués par O'Connor dans les dix dernières minutes ont empêché l'Australie de prendre les commandes.

Eben Etzebeth a finalement terminé le travail (74e), pour des Sud-Africains peu convaincants, qui se déplaceront en Nouvelle-Zélande les 6 et 13 septembre. L'Australie accueillera l'Argentine.

La 2e journée de Rugby Championship sera clôturée par l'affiche entre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine à 23h10 samedi. Les All Blacks s'étaient imposés 41 à 24 lors de la première journée.

