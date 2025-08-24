Rugby Championship: l'Argentine crée la surprise en battant les All Blacks 29-23

Les All Blacks pendant le Haka, samedi à Buenos Aires avant le match de la deuxième journée de Rugby Championship entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande.

L'équipe d'Argentine en feu a fait preuve d'une plus grande discipline pour battre la Nouvelle-Zélande 29-23 lors de la 2e journée de Rugby Championship samedi et remporter sa toute première victoire à domicile contre les All Blacks.

La Nouvelle-Zélande était la seule nation majeure que l'Argentine n'avait jamais battue sur son sol. La semaine dernière, les vice-champions du monde néo-zélandais avaient remporté le premier match 41-24 à Cordoba.

Les Pumas ont pourtant subi un coup dur après 14 minutes seulement, lorsque leur demi d'ouverture Tomas Albornoz a dû sortir sur blessure, après avoir ouvert le score sur pénalité. Mais les Blacks ont payé cher leur indiscipline, avec trois cartons jaunes qui ont cassé la dynamique, dont deux quasi-simultanés en fin de première période qui les ont obligés à défendre à 13 pendant huit minutes.

Après deux journées du Rugby Championship, les quatre équipes comptent une victoire et une défaite chacune (victoire des Springboks sur l'Australie au Cap 30-22 samedi). Les Néo-zélandais sont leaders pour un point, celui du bonus défensif acquis grâce à une pénalité de Damian McKenzie samedi au buzzer.

Les Néo-Zélandais ont démarré le plus fort, avec deux essais de Proctor et Newell aux 19e et 25e minutes, mais l'Argentine est restée dans le match, avec notamment un essai de Gonzalez Samso (32e) pour revenir à 13-13.

Les Blacks "surclassés"

Le troisième ligne argentin Pablo Matera raffûte le capitaine des All Blacks Scott Barrett samedi à Buenos Aires lors de la deuxième journée du Rugby Championship AFP

Chacune des deux équipes a encore marqué un essai après la pause, puis le demi d'ouverture remplaçant des Argentins Santiago Carreras a fait la différence, avec trois pénalités en seconde période, permettant aux Pumas de répondre avec panache à la défaite de Cordoba.

"Le stade était en feu, honnêtement c'était incroyable, je suis vraiment fier de l'équipe", a lancé le talonneur et capitaine argentin Julian Montoya, "nous sortions d'une lourde défaite lors du match précédent et nous sommes restés dans le combat".

"Nous savions que nous devions changer quelque chose", a renchéri son troisième ligne Pablo Matero, brillant samedi soir, "nous avons été plus fins, bons sur les réceptions, ils n'ont pas réussi à nous déséquilibrer en mêlée ou dans les rucks, et nous les avons beaucoup attaqués".

"Je pense qu'ils ont montré plus de passion et d'intensité que nous", a reconnu le capitaine des All Blacks Scott Barrett. "Ils ont franchi la ligne d'avantage et gardé le ballon, et nous, nous avons concédé des pénalités qui ont fait leur jeu, nous avons été surclassés".

La Nouvelle-Zélande va devoir se retrouver une âme pour accueillir le 6 septembre les champions du monde sud-africains à Auckland, où les Springboks n'ont plus gagné depuis 34 ans.