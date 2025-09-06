Rugby Championship: les All Blacks viennent à bout de l'Afrique du Sud

Le
06 Sep. 2025 à 09h18 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le Néo-Zélandais Ardie Savea lors du match du Rugby Championship contre l'Afrique du Sud ) l'Eden Park d'Auckland le 6 septembre 2025.

AFP
Michael Bradley
La série peut continuer, et les All Blacks se rassurer: en dominant l'Afrique du Sud 24-17 samedi, la Nouvelle-Zélande étire sa série d'invincibilité à 51 rencontres dans son antre de l'Eden Park et prend la première place du Rugby Championship après trois journées.

Dans le doute, comme leurs adversaires du jour, après des derniers mois difficiles, les Néo-Zélandais ont sauvegardé l'essentiel à Auckland, où ils n'ont plus perdu depuis juillet 1994, face à la France.

Et l'opération est tout aussi bonne sur le plan comptable. Les hommes de Scott Robertson, à qui ce succès offre un bol d'air précieux, s'emparent du fauteuil de leader du Rugby Championship, à mi-chemin.

Il dessine aussi une superbe 100e sélection au troisième ligne Ardie Savea, auteur d'un grattage salvateur en toute fin de match, alors que l'étreinte sud-africaine se resserrait pour aller arracher un match nul.

Avec deux revers en trois matches, les Springboks occupent eux la dernière place du classement, à égalité avec les Pumas, battus au bout du suspense par l'Australie un peu plus tôt samedi (24-28).

Sous une pluie battante, les Néo-Zélandais ont mieux démarré la partie, capables de superbes inspirations comme ce jeu au pied parfaitement exécuté de Beauden Barrett à destination d'Emoni Narawa, qui a glissé sous son vis-à-vis en réceptionnant le ballon et s'en est allé aplatir dans l'en-but des Boks.

Après un superbe 50-22 de Beauden Barrett suivi d'une belle combinaison en fond d'alignement, l'arrière Will Jordan a creusé l'écart (14-0, 17e).

Mais l'Afrique du Sud, peu inspirée dans le premier acte, a enclenché la marche avant au retour des vestiaires, s'appuyant sur un pack dominateur pour revenir sur les talons des All Blacks.

Tout en puissance, le talonneur Malcolm Marx a réduit l'écart (17-10, 62e), mais les Néo-Zélandais ont profité d'un carton jaune adressé à Kwagga Smith pour reprendre le large grâce à Quinn Tupaea (24-10, 67e).

L'essai tardif de filou de Cobus Reinach a fait courir un frisson dans les travées de l'Eden Park, les Sud-Africains mettant alors tout en oeuvre pour repartir avec les deux points du nul.

La fin de match s'est jouée sur un fil, le ballon passant d'un camp à l'autre jusqu'à un dernier contre-ruck décisif des hommes en noir, synonyme de victoire.

Lors de la prochaine journée samedi prochain, les deux équipes en tête du classement mondial de World Rugby se retrouveront au Sky Stadium de Wellington.

NOUVELLE-ZÉLANDE

