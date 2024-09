Rugby Championship: les Blacks sur une bonne note, nouvelle défaite de l'Australie

Le All Black Sevu Reece à Wellington le 28 septembre 2024

La Nouvelle-Zélande a terminé son Rugby Championship sur une bonne note en surclassant l'Australie 33 à 13 samedi à Wellington, infligeant une nouvelle défaite aux Wallabies, bons derniers de la compétition.

Malmenés en début de rencontre à cause de leur indiscipline, mais capables d'offensives foudroyantes pour renverser la rencontre, les All Black de Scott Robertson ont bataillé 40 minutes avant de s'envoler au score.

La deuxième période solide des Blacks, avec un 14-0 infligé aux Wallabies, offre au sélectionneur Scott Robertson quelques motifs de satisfaction avant de se tourner vers une tournée automnale bien remplie en Europe (Angleterre, Irlande, France puis Italie).

Pour les Australiens, dirigés par le Néo-Zélandais Joe Schmidt, qui était attendu comme le sauveur après une Coupe du monde calamiteuse, les inquiétudes sont légion, à moins d'un an d'accueillir une tournée des Lions britanniques et irlandais.

Éliminés dès les poules du Mondial-2023, les Wallabies n'ont enregistré en Rugby Championship qu'un seul succès, sur le gong face à l'Argentine (20-19), pour cinq défaites, dont une déroute face aux mêmes Pumas (67-27).

Dans le sillage de leurs troisièmes lignes Fraser McReight et Rob Valetini, les Australiens ont commencé la rencontre tambour battant, acculant les Blacks dans leur camp,avant que McReight n'aplatisse, tout en puissance (8e).

Le All Black Caleb Clarke à Wellington le 28 septembre 2024 AFP

Très indisciplinés (six fautes en 20 minutes), les Blacks ont cependant profité de la fragilité défensive australienne pour reprendre l'avantage avec deux essais de l'ailier Sevu Reece (16e) et de l'arrière Will Jordan (22e), son 35e en 37 sélections. Caleb Clarke (40e+1), juste avant la pause, y est allé du sien sur son aile pour permettre aux Blacks d'être en tête à la mi-temps 19 à 13.

En deuxième période, le banc néo-zélandais a fait craquer l'Australie, largement dominée. Le pilier remplaçant Tanati Williams (55e), en force, puis Clarke, pour un doublé (65e), ont douché les espoirs australiens d'arracher une victoire sur le sol néo-zélandais, qui aurait été la première depuis 2001.