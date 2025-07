Rugby: des Bleus "en développement" prennent une leçon des All Blacks

Après une belle résistance lors du premier match, les Bleus classe biberon ont pris une leçon par la Nouvelle-Zélande samedi à Wellington (43-17), dont il faudra se relever pour mieux finir la tournée.

"On ne s'attendait pas à une soirée facile, mais on va dire que ça a été difficile sur le terrain, difficile pour les joueurs, difficile pour nous" le staff, a euphémisé Fabien Galthié en conférence de presse après match.

Son équipe, bien différente de celle de Dunedin lors du premier match (31-27) mais pas forcément plus faible sur le papier, avec l'ajout des finalistes du Top 14, a pris la marée à Wellington sans jamais donner l'impression de pouvoir rivaliser avec la Nouvelle-Zélande.

Les All Blacks "sont une véritable équipe. Nous, nous sommes une sélection, avec des joueurs en développement", a avancé Fabien Galthié pour décrire la défaite la plus importante depuis qu'il est à la tête des Bleus, qui cumulaient à peine plus de 60 sélections au coup d'envoi.

Les Tricolores ont tenté de mettre les mêmes ingrédients qu'à Dunedin, mais le scénario a vite été différent. Leur première phase de possession, une longue attaque, ne leur a pas permis d'ouvrir le score après un en-avant de Colombe. Et quelques minutes plus tard, c'est Beauden Barrett qui a inscrit les premiers points d'une pénalité.

"On a été un peu spectateur. En voulant être partout, on n'est pas vraiment là où ça se passe", a souligné le sélectionneur, pour tenter d'expliquer les difficultés défensives, les Bleus ayant encaissé six essais, dont quatre en première période.

Émilien Gailleton du XV de France pris par le Néo-zélandais Cam Roigard lors du test entre les deux XV le 12 juillet 2025 à Wellington AFP

Comme demandé par Galthié avant le match, les Français ont lâché quelques complexes et ont joué davantage, mettant à mal la ligne défensive All Blacks à plusieurs reprises, notamment grâce à la paire de centre Barassi-Depoortère. Mais en tentant plus, ils ont aussi commis beaucoup plus d'erreurs.

"Il y a eu trop de déchets individuels", a reconnu en zone mixte l'arrière Léo Barré, s'incluant dans le lot, avec notamment un ballon au pied contré dans ses 22 mètres amenant quelques instants plus tard aux premiers points néo-zélandais. "Peut-être qu'on a joué deux ou trois ballons de trop. Et ça nous a coûté cher sur certaines situations, parce qu'à chaque fois qu'ils nous ont contrés dans notre camp, ils sont repartis avec des points", a-t-il estimé.

Toujours aussi les virevoltants, mais aussi meilleurs gestionnaires avec l'utilisation accrue des coups de pied, les Blacks n'ont pas manqué de profiter de ces balbutiements.

l'espoir de la deuxième période

Le demi de mêlée Roigard, oublié petit côté en touche, a marqué le premier essai (14), avant deux autres après des ballons portés, inscrits par le capitaine Savea (24) et Taylor (34). Vaa'i a conclu le premier acte par un nouvel essai après plusieurs percées dans la défense française (36) pour un score sans appel à la pause (29-3).

Pour se rassurer, les Bleus pourront s'accrocher à leur deuxième période, conclue sur un score de parité 14-14 avec deux essais de Barré (47) et Brennan en fin de match (77) alors que beaucoup de spectateurs avaient déjà quitté le stade.

Le All Black Tupou Vaa’i s'échappe contre le XV de France en test-match le 12 juillet 2025 à Wellington AFP

"On a réussi, je pense, à rectifier le tir, a estimé Fabien Galthié. À la mi-temps, le discours c'était qu'il fallait faire fi de ce qu'il s'était passé. C'est une jeune sélection qui est en difficulté, les joueurs peuvent se poser des questions. Je leur ai demandé +ne vous jugez pas.+"

"Il faut peut-être s'appuyer sur ce qu'on a fait en deuxième mi-temps", a aussi estimé en zone mixte Pierre Bochaton, souhaitant aussi "vite basculer" sur le troisième match, dans une semaine à Hamilton.

Les Bleus devraient mixer les deux équipes qui ont affronté les All Blacks pour tenter d'arracher une victoire en Nouvelle-Zélande, qui les fuient depuis 1994.

"On a vraiment trouvé des points clés pour essayer d'avancer sur ces Blacks. Si on arrive à scorer et ne pas prendre la pression trop facilement la semaine prochaine, il va y avoir un bon match", a promis le capitaine du soir Gaëtan Barlot.