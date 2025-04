Rugby: fin de saison pour Peato Mauvaka, nouveau coup dur pour Toulouse et les Bleus

Une nouvelle tuile pour Toulouse et les Bleus: le talonneur Peato Mauvaka, gravement blessé à un genou lors d'un entraînement mardi, sera éloigné des terrains plusieurs mois, et ratera les phases finales de Top 14 et de Champions Cup où le Stade toulousain est encore en course.

A quelques jours de disputer sa demi-finale de Champions Cup, dimanche sur la pelouse de Bordeaux-Bègles, les Rouge et noir enregistrent un nouveau forfait de poids, déjà privés de leur numéro 9 Antoine Dupont depuis sa rupture des ligaments croisés du genou droit en mars.

Le club, champion en titre en championnat comme en Champions Cup, n'a pas précisé la nature exacte de la blessure de Mauvaka (28 ans, 42 sélections). Selon le média spécialisé Midi Olympique et l'Equipe, il souffrirait d'une rupture d'un ligament croisé.

"See you soon" (A bientôt, NDLR) a sobrement réagi sur ses réseaux sociaux le joueur, récemment devenu père, et qui avait participé normalement au début de l'entraînement, ouvert à la presse pendant 15 minutes mardi.

Outre les phases finales de Champions Cup et de Top 14, sur lesquelles le talonneur a déjà fait une croix, sa blessure le prive également de tout espoir de participer à la tournée en Nouvelle-Zélande en juillet, pour laquelle il avait récemment déclaré son intérêt.

Sa grave blessure signifie probablement son forfait pour les matches de novembre du XV de France, où les Bleus affronteront notamment l'Afrique du sud, pour les premières retrouvailles depuis le quart de finale du Mondial-2023 perdu par la France face aux Springboks.

Dupont, Kinghorn forfait

Le joueur de rugby français Antoine Dupont (deuxième à partir de la droite) regarde des tribunes le match opposant la France à l'Ecosse au Stade de France le 15 mars 2025. AFP/Archives

Un des hommes forts du XV de France, à la vitesse et l'explosivité rare pour un talonneur, Mauvaka avait débuté comme titulaire tous les matches du Tournoi des six nations, remporté par les Bleus.

Il avait été suspendu trois semaines pour un mauvais geste contre l'Ecosse, lors du dernier match, et devait retrouver la Champions Cup dimanche face à Bordeaux-Bègles pour sa septième demi-finale consécutive.

Cette grave blessure intervient quelques semaines après celle de la star des Bleus, le demi de mêlée Antoine Dupont, qui ne devrait pas retrouver les pelouses avant le mois de novembre prochain après sa grave blessure contre l'Irlande lors du Tournoi.

En l'absence de Mauvaka, c'est logiquement Julien Marchand, également international du XV de France (29 ans, 45 sélections), et capitaine de Toulouse en l'absence de Dupont, qui devrait débuter face à Bordeaux-Bègles dimanche (16h00) en demi-finale de Champions Cup.

Les Toulousains peuvent également compter à ce poste sur Guillaume Cramont, habituel N.3 au poste et qui a toujours donné satisfaction, et sur le jeune Thomas Lacombre (20 ans), auteur de performances remarquées cette saison.

Le joueur du Stade toulousain Blair Kinghorn (au centre) lors du match de Champions Cup contre les Sale Sharks au stade de Toulouse le 6 avril 2025. AFP/Archives

Le Stade toulousain sera également privé pour sa demi-finale de Champions Cup de l'arrière écossais Blair Kinghorn, victime d'une entorse du ligament latéral interne du genou droit face à Castres, et qui pourrait rater une éventuelle finale le 24 mai à Cardiff.

Le N.9 japonais Naoto Saito, touché à la cheville, suit lui une semaine d'entraînement adapté pour sa reprise.

Seule consolation pour les Rouge et Noir: ils ont récupéré à la surprise générale le trois-quarts international italien Ange Capuozzo. Alors que son retour n'était prévu que mi-mai après une entorse de la cheville droite, le virevoltant trois-quarts polyvalent, remis en vitesse, postule pour jouer dimanche à Bordeaux.