Rugby: Florian Grill confirme la tenue d'Etats généraux après les affaires

Florian Grill lors d'une conférence de presse le 16 juillet 2024 à Marcoussis. Le président de la Fédération française de rugby organisera des Etats généraux le 29 août pour "donner un cadre de vie" aux équipes de France après un été marqué par de nombreuses affaires , south of Paris, on July 16, 2024. On his return from Argentina, where he had to deal with the arrest and subsequent indictment for aggravated rape of two players from the French national team, Florian Grill, President of the French Rugby Federation, will be taking stock of these events and their consequences for French rugby on July 16, 2024. The President of the FFR, who has called a press conference in Marcoussis (south of Paris), admitted as early as Saturday, before Les Bleus' second test match against the Pumas, which they lost 33-25, that there would be "a before and an after" to this tour.