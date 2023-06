Rugby: Kolisi espère jouer "un ou deux matches" avant le Mondial

Le Sud-africain et capitaine des Springboks Siya Kolisi lors d'un entraînement dans le Loftus Versfeld Stadium de Pretoria le 14 juin 2023 en Afrique du sud

Le capitaine des Springboks Siya Kolisi, qui se remet d'une opération à un genou, a déclaré mardi qu'il espérait jouer "un ou deux" matches de préparation avant que l'Afrique du Sud n'entame la défense de son titre mondial contre l'Écosse le 10 septembre, lors de la Coupe du monde de rugby en France.

"J'espère que je pourrai jouer lors de l'un des deux matches de préparation", a déclaré Kolisi lors d'un point presse à Pretoria. "Ce n'est pas génial d'être blessé, mais je suis déjà passé par là et c'est bien d'avoir le soutien des entraîneurs et des joueurs, ainsi que de l'équipe médicale, qui est fantastique" a poursuivi le troisième ligne sud-africain, opéré fin avril d'une rupture partielle du ligament croisé antérieur et également touché à un ménisque

Kolisi, qui rejoindra le Racing 92 en Top 14 après la Coupe du monde, ne pourra pas participer aux matches du Rugby Championship contre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine organisés en juillet.

"Je progresse chaque semaine et je suis confiant quant à l'évolution de la situation. Ma rééducation se passe bien" a-t-il tenu à rassurer, sur la même longueur d'onde que Rassie Erasmus, le directeur du rugby des Springboks, qui a déclaré la semaine dernière qu'il avait l'intention de le faire participer aux matches de préparation au programme entre le Rugby Championship et la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre).

Les champions en titre affronteront l'Argentine à Buenos Aires, le Pays de Galles à Cardiff et la Nouvelle-Zélande à Londres entre le 5 et le 25 août.

Kolisi, qui a fait ses débuts avec l'Afrique du Sud en 2013, est devenu le premier capitaine noir des Springboks cinq ans plus tard et a mené son pays à la victoire lors de la Coupe du monde 2019 au Japon.