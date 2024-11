Rugby: la Nouvelle-Zélande finit 2024 en roue libre face à l'Italie

Une semaine après sa cruelle défaite face à la France (30-29), la Nouvelle-Zélande a fini sa tournée dans l'hémisphère Nord sur une victoire laborieuse contre l'Italie 29 à 11 samedi à Turin.

Un an après avoir écrasé la Nazionale 96 à 17 en phase de poules de la Coupe du monde, les All Blacks ont enchaîné une 18e victoire en autant de matches disputés contre leurs adversaires italiens.

Mais alors qu'ils avaient inscrit une moyenne de 60 points -pour dix encaissés - lors de leurs précédents affrontements face à l'Italie, les All Blacks se sont cette fois contentés de quatre essais et ont dû attendre la 70e minute pour prendre définitivement l'avantage.

Devant les 40.000 spectateurs de l'Allianz Stadium, le stade de la Juventus Turin, ils n'ont pas montré leur meilleur visage, multipliant les maladresses, imprécisions et en-avants, frôlant parfois aussi la suffisance.

La Nazionale, guère plus adroite mais appliquée en défense, aurait pu espérer mieux, mais elle n'a pas profité de ses deux situations de supériorité numérique, encaissant même un essai lorsque les All Blacks étaient réduits à 14 après l'exclusion de Scott Barrett (19e).

En première période, Cam Roignard (24e) et Will Jordan (39e) ont répondu avec chacun un essai, le 38e en 41 sélections pour Jordan, à deux pénalités de Paulo Garbisi.

Au retour des vestiaires, la Nazionale a connu un long temps fort, qu'elle n'a pas réussi à concrétiser au tableau d'affichage, en restant bloqué à cinq mètres de l'en-but néo-zélandais.

Dernière pour Cane et Perenara

L'Italie a entrevu l'exploit jusqu'à la 70e minute et le troisième essai néo-zélandais inscrit par Mark Tele'a.

Le demi de mêlée de la Nouvelle-Zélande Beauden Barrett durant la victoire de son équipe face à l'Italie le 23 novembre 2024 à Turin AFP

Si Tommaso Menoncello a sauvé l'honneur avec le seul essai italien (76e), le dernier mot est revenu à la Nouvelle-Zélande grâce à Beauden Barrett (79e).

"Tout ne s'est pas passé comme on l'espérait dans ce match, un véritable bras de fer, mais on va dans la bonne direction", a analysé Will Jordan.

Le troisième ligne Sam Cane, capitaine des All Blacks durant la dernière Coupe du monde, a fait à l'occasion de ce match, son 104e sous le maillot noir, ses adieux au rugby international, tout comme le demi de mêlée TJ Perenara (89e sélection).

L'équipe de Scott Robertson termine sa tournée d'automne avec trois victoires, à Dublin contre l'Irlande (23-13), à Twickenham contre l'Angleterre (24-22) et contre l'Italie.

Seule l'équipe de France a battu les All Blacks, qui avaient débuté leur tournée à Yokohoma en écrasant le Japon (64-19).

L'Italie quant à elle a montré deux visages en 2024, première saison sous la direction de l'ancien international argentin Gonzalo Quesada.

Elle a été ambitieuse et séduisante durant le Tournoi des six nations, le meilleur de son histoire, conclu avec deux victoires et un nul. Sa tournée d'automne a été moins enthousiasmante avec deux défaites, contre l'Argentine (50-18) et contre la Nouvelle-Zélande, pour une courte victoire contre la Géorgie (20-17).

"On peut être fier de ce dernier match, cela doit nous servir de base pour le prochain Tournoi", a estimé Juan Ignacio Brex, capitaine de la Nazionale en l'absence de Michele Lamaro, blessé.