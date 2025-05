Rugby: l'ailier fidjien de Castres Raisuqe meurt dans un accident de voiture

L'ailier fidjien du Castres Olympique (Top 14) Josaia Raisuqe est décédé jeudi matin dans un accident de voiture, percuté par un train, a-t-on appris auprès du club, dont le match de samedi contre Clermont a été reporté.

Le Fidjien, âgé de 30 ans, est mort en se rendant à l'entraînement. Au volant de son véhicule, il a été percuté par un train à hauteur d'un passage à niveau sur la commune de Saïx, où se trouve le centre d'entraînement du CO.

Un conducteur et un contrôleur du train ont eux été évacués, indemnes physiquement mais en état de choc, selon les sapeurs pompiers du Tarn. Aucun passager du train n'a été blessé, d'après la même source.

"Le Castres Olympique est en deuil", a écrit le club tarnais dans un communiqué. "C'était un coéquipier merveilleux, très apprécié de tous, et des supporters castrais qui l'avaient adopté", a ajouté le CO.

La Ligue nationale (LNR) a de son côté exprimé "l'immense tristesse" du rugby français à l'annonce de cette "disparition tragique", et a ajouté avoir accédé à la demande de Castres de reporter son match de Top 14 prévu samedi à domicile contre Clermont (14h30).

"Un hommage sera rendu à Josaia Raisuque sur tous les terrains de Top 14 et de ProD2 ce week-end", a également indiqué la LNR.

"Garçon rayonnant"

Raisuqe avait rejoint Castres en 2021 après être passé par le Stade français (2015-2017) puis par Nevers, en Pro D2 (2017-2021).

Cette saison, il avait pris part à sept rencontres, dont la dernière contre Toulouse fin avril.

Il faisait également partie de l'équipe de rugby à VII des Fidji qui avait décroché la médaille d'argent lors des Jeux olympiques de Paris-2024. Les Fidjiens s'étaient inclinés en finale face aux Français emmenés par Antoine Dupont.

En mars, Raisuqe s'était engagé avec Brive, actuellement en Pro D2, en vue des deux prochaines saisons.

"C'était un garçon rayonnant sur et en dehors du terrain qui était un pilier de la communauté fidjienne que nous avons au club et à laquelle nous sommes très attachés", a souligné Pierre-Yves Revol, le patron du CO cité dans le communiqué, qui ajoute que le club ne fera "pas d’autres commentaires".

Trois autres Fidjiens font partie de l'effectif du club, cinquième du championnat et entraîné par Xavier Sadourny, dont le deuxième-ligne Leone Nakarawa et le centre Vilimoni Botitu.

"Difficile aussi dans ce moment de ne pas évoquer la foi de tous ces joueurs et de Josaia. Elle va, au-delà de la douleur, les aider dans ce moment si difficile pour tous", ajoute le président du club.

Castres a également indiqué que l'entraînement du jour était annulé.