Rugby: l'Anglais Farrell suspend sa carrière internationale pour son "bien-être"

L'ouvreur et capitaine anglais Owen Farrell, 32 ans, va faire une pause dans sa carrière internationale afin de se ressourcer mentalement, a annoncé mercredi son club des Saracens, avec lequel il continuera à jouer.

"Owen Farrell a décidé de s'éloigner du rugby international afin de privilégier son bien-être mental et celui de sa famille", a indiqué le club londonien dans un communiqué. "Cela signifie qu'il ne postulera pas pour le Tournoi des six nations 2024", en début d'année.

Le demi d'ouverture aux 112 sélections a été l'un des grands artisans du parcours surprise du XV de la Rose jusqu'à la troisième place de la récente Coupe du monde en France.

Il y avait notamment battu le record de points inscrits en sélection, détenu jusque-là par le légendaire Jonny Wilkinson.

Joueur au caractère affirmé, souvent cible de critiques, Farrell n'avait pas participé aux deux premiers matches après avoir écopé d'un carton rouge au cours de la préparation estivale.

"L'ensemble de la Fédération anglaise soutient pleinement la décision d'Owen", a commenté dans un communiqué le sélectionneur de l'Angleterre Steve Borthwick, saluant son "courage" de "s'ouvrir de cette manière".

"Il fait depuis ses débuts internationaux, il y a plus de dix ans, partie intégrante de l'équipe d'Angleterre et les exigences sont extrêmement élevées envers les athlètes de haut niveau", a-t-il ajouté. "C'est un joueur, capitaine et leader exemplaire, qui donne toujours le meilleur de lui-même pour son pays".

Borthwick disposera de plusieurs options pour pallier son absence lors du prochain Tournoi, entre l'expérimenté George Ford (30 ans, 91 sélections) ou le grand espoir Marcus Smith (24 ans, 30 sélections).

L'Angleterre débutera la compétition le 3 février en Italie et la terminera le 16 mars en France.