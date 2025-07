Rugby: l'Australie au défi des Lions pour confirmer son renouveau

Le capitaine anglais des Lions britanniques et irlandais Maro Itoje (g) et le capitaine des Wallabies Harry Wilson à la veille du premier test-match de la tournée de l'équipe hybride en Australie, le 18 juillet 2025 à Brisbane

Deux ans avant d'accueillir le Mondial de rugby, l'Australie en pleine reconstruction reçoit les Lions britanniques et irlandais samedi à Brisbane, pour le premier choc d'une tournée durant laquelle les Wallabies veulent confirmer leur renouveau face à une formation hybride pourtant annoncée favorite.

Eliminée dès les poules du Mondial-2023, un affront pour une nation double championne du monde (1991, 1999) et deux fois finaliste (2003, 2015), l'Australie a retrouvé quelques couleurs en novembre, avec notamment une victoire de prestige en Angleterre et la promesse de talents comme le centre Joseph Sua'aili.

Mais l'édifice australien reste fragile, handicapé par un réservoir de joueurs limité dans un pays où le rugby à XV subit la concurrence de nombreux sports, dont le XIII.

Les Wallabies devront également prochainement avancer sans le réputé sélectionneur Joe Schmidt, arrivé à leur secours après le Mondial-2023, et qui partira à l'automne prochain pour raisons familiales.

Même s'ils possèdent des lignes arrières aux jambes de feu (Sua'aili et Len Ikitau au centre, l'arrière Tom Wright, l'ailier Max Jorgensen...), les Australiens doivent composer sans plusieurs cadres, dont le puissant deuxième ligne Will Skelton et le troisième ligne Rob Valetini.

Lynagh fils

L'ouvreur australien Tom Lynagh à l'entraînement avant le premier test-match contre les Lions britanniques et irlandais, le 17 juillet 2025 à Brisbane AFP

Privé également de l'ouvreur Noah Lolesio, touché au cou et récemment opéré, Schmidt a choisi de titulariser pour la première fois de sa carrière en équipe nationale Tom Lynagh, fils de la légende australienne Michael Lynagh, demi d'ouverture de la réception victorieuse des Lions en 1989 et du titre mondial de 1991.

"On ne dirait pas qu'il est conçu pour diriger le jeu et décider de ce qu'il se passe, mais il a une confiance calme", salue Schmidt à propos de l'ouvreur de 22 ans.

Dans ce contexte, peu de monde donne une chance à l'Australie de résister à l'armada des Lions, qui réunissent tous les quatre ans la fine fleur des joueurs irlandais, anglais, écossais, et gallois.

Après un premier revers à Dublin contre l'Argentine, les hommes du sélectionneur anglais de l'Irlande Andy Farrell ont enchaîné les victoires contre les équipes locales australiennes, sans véritable inquiétude.

Avec une forte ossature irlandaise (8 joueurs dans le XV de départ), les coéquipiers du capitaine anglais des Lions Maro Itoje veulent prouver qu'ils sont capables de hausser leur niveau de jeu, après quelques matches pauvres dans le contenu malgré des victoires faciles.

L'association de l'ouvreur écossais Finn Russell, étincelant depuis le début de la tournée, aux centres Sione Tuipulotu et Huw Jones, qu'il connaît bien pour les fréquenter en équipe nationale, est particulièrement attendue pour huiler le jeu des Lions.