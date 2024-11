Rugby: l'Australie fauche l'Angleterre après un duel spectaculaire

L'Australie a remporté sur le fil un duel à couper le souffle contre l'Angleterre (42-37), samedi à Twickenham, au début d'une tournée européenne devant permettre aux Wallabies de rebondir après une période de vaches maigres.

Sortis dès la phase de groupes du Mondial l'an dernier, derniers du Rugby Championship derrière l'Argentine cet été, les Australiens ont retrouvé des couleurs dans le temple du rugby anglais, où ils n'avaient plus gagné depuis neuf ans.

La victoire a été arrachée par l'équipe de Joe Schmidt sur un cinquième et dernier essai australien inscrit dans le temps additionnel par Max Jorgensen (80e+4) à l'issue d'une course poursuite haletante.

En seconde période, notamment, l'avantage au score a basculé d'une équipe à l'autre à quatre reprises.

"Encaisser 42 points à domicile est impardonnable", a pesté le capitaine anglais, Jamie George, à l'antenne de TNT Sports. D'entrée, "nous avons mis l'Australie sous pression" mais ensuite "nous avons levé le pied".

L'Australie n'avait plus battu le XV de la Rose, à Twickenham, depuis sa victoire 33-13 en phase de groupes de la Coupe du monde en octobre 2015. Elle avait ensuite enchaîné dix défaites en onze matches face aux Anglais.

Au coup de sifflet final, la joie des visiteurs contrastait forcément avec la détresse de leurs hôtes, déjà battus de peu samedi dernier par les All Blacks (24-22).

L'équipe de Steve Borthwick a encore montré un visage séduisant, notamment en attaque, mais sa défense a laissé trop d'espaces à des Australiens prêts à s'engouffrer dans le moindre interstice.

Première fracassante pour Suaalii

L'Australien Len Ikitau à Twickenham le 9 novembre 2024 AFP

Ce sont pourtant les Anglais qui ont frappé le plus vite et le plus fort, avec deux essais de Chandler Cunningham-South dans le premier quart d'heure (5e, 14e).

Ils ont compté douze points d'avance (20e, 15-3), puis le vent a tourné dans la foulée du KO subi par le troisième ligne Tom Curry, trop sonné pour rester sur le terrain (23e).

La vitesse et l'intensité mises par les Wallabies ont ensuite fait craquer la défense anglaise, dépassée avant la pause par deux essais et une dernière pénalité de Noah Lolesio (40e+2, 18-20).

Le phénomène Joseph-Aukuso Suaalii, treiziste n'ayant jamais joué le moindre match en club à XV, a fait très mal. Le centre de 21 ans a offert quelques gestes spectaculaires, comme cette passe à une main sur le premier essai australien (27e) et cette déviation aérienne de toute beauté (47e).

Celui qui a débuté sa carrière à XIII avec les Sydney Roosters pourrait être le visage de la renaissance pour l'Australie, à la peine depuis plusieurs années face aux cadors du rugby mondial.

Les Australiens vainqueurs à Twickenham le 9 novembre 2024 AFP

Les Wallabies poursuivront leur série européenne de test-matches contre le pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande, avant de recevoir une tournée des Lions britanniques et irlandais l'été prochain.

L'Angleterre de son côté devra vite ravaler sa déception, sous peine de subir une correction samedi prochain à Twickenham face à l'Afrique du Sud, championne du monde en titre.

Elle sera probablement privée de l'ailier Immanuel Feyi-Waboso, sorti sur blessure en seconde période. Son remplaçant, Ollie Sleightholme, a brillé avec deux essais, malgré la défaite.