Rugby: le Néo-Zélandais Sam Cane forfait contre la France

Le Néo-Zélandais Sam Cane lors de la rencontre entre les All Blacks et l'Australie, à Wellington, le 28 septembre 2024

Blessé à la tête vendredi lors de la victoire contre l'Irlande 23-13 vendredi à Dublin, le troisième ligne néo-zélandais Sam Cane (103 sélections) ne jouera pas samedi prochain contre la France (21h10), a annoncé lundi la sélection néo-zélandaise.

"Sam Cane a été écarté pour ce match en raison d'un protocole d'évaluation des blessures à la tête (HIA)", précisent les All Blacks sur leur compte Instagram. Il cède sa place à Du'Plessis Kirifi.

Touché à une main lors du même match, l'ailier Mark Tele'a, qui avait inscrit l'essai de la victoire des All Blacks le 2 novembre à Twickenham face à l'Angleterre (24-22), ne sera pas non plus dans le groupe. Chay Fihaki a été appelé en renfort.

Les All Blacks avaient déjà dû tirer un trait sur la présence samedi sur la pelouse du Stade de France de Sam Darry, blessé à un genou à l'entraînement et forfait pour le reste de la tournée en Europe. Fabian Holland a été convoqué pour pallier l'absence du deuxième ligne.

Ils pourraient en revanche enregistrer le retour de l'ouvreur Beauden Barrett, laissé au repos face à l'Irlande à la suite d'une commotion.

A Dublin, Sam Cane était sorti le crâne en sang à la 73e minute. "La blessure de Sam Cane a nécessité la pose de points de suture, il va se soumettre à un protocole commotion", avait alors expliqué le sélectionneur Scott Robertson, indiquant qu'il était incertain pour la rencontre face au XV de France.

Cane est une pièce maîtresse du XV de Nouvelle-Zélande. Il est l'un des quatre joueurs, avec l'autre troisième-ligne aile Wallace Sititi, le pilier Tamaiti Williams et l'ailier Mark Tele'a, à avoir débuté tous les matches des All Blacks depuis le début de leur tournée, contre le Japon, l'Angleterre et l'Irlande.

Après la France, la Nouvelle-Zélande terminera sa tournée le samedi 23 contre l'Italie.